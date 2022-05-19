Эксперт выразил такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Политическая суета с ускоренным принятием Финляндии и Швеции в НАТО - это пощечина, политическое неуважение к Украине и Грузии. Я считаю это политической сегрегацией, ведь в 2008 г. у Украины не было территориальных проблем с той же Россией, а Грузия времен Саакашвили провела много реформ. Оба государства могли быть приняты в Североатлантический Альянс. Ценой крови и героизма украинцев и путем того, что Украина заставила весь мир изменить мнение относительно России, сегодня на всех парах Финляндию и Швецию принимают в НАТО, что за политическая сегрегация и двойные стандарты для Украины и Грузии? Швеция и Финляндия испугались войны России против Украины, поэтому они не хотят проходить все процедуры. И поэтому Турция выступает против", - отметил Юнус.

Политолог добавил, что Европа постоянно закрывала глаза на агрессию против других государств со стороны Российской Федерации и продолжала вести бизнес и продавать оружие стране-агрессору.

"2007 и 2008 гг. Турцию не принимают в Европейский Союз, мотивируя это тем, будто это христианский клуб. Ладно, для Турции закрыли ЕС, словно им не нравятся мусульмане. А с другой стороны, Турция - 2-я армия НАТО, где надо воевать - мусульмане пусть воюют, а где нужно заниматься бизнесом - это христианский клуб. А грузины и украинцы, они же вроде как христиане, почему же тогда их не принимали? Сейчас Европа моментально прикрывает Швецию и Финляндию, но Украину и Грузию почему-то не прикрывала и закрывала глаза на агрессию России. И в обход этого Европа занималась бизнесом с РФ и продавала агрессору оружие", - заметил Рамис Юнус.

13 мая Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за убежища для курдов. На следующий день советник президента Эрдогана Ибрагим Калин объяснил позицию Турции: "Мы не закрываем дверь".

16 мая президент Эрдоган подтвердил, что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Хорватский президент Зоран Миланович заявил, что будет просить постоянного представителя Хорватии при НАТО голосовать против принятия Финляндии и Швеции в Альянс.