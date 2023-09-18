"Политическая провокация": МИД Китая отреагировал на слова главы МИД Германии, назвавшей Си Цзиньпина диктатором

Об этом сообщает Reuters.

Бербок сказала это в прямом эфире Fox News на прошлой неделе, когда ее задали вопрос о войне России против Украины.

"Если бы Путин выиграл эту войну, каков бы был этот знак для других диктаторов в мире, таких как Си, президент Китая?", - сказала она.

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин отреагировала и назвала слова Бербок "чрезвычайно абсурдными" и посягающими на политическое достоинство Китая.

"Они являются открытой политической провокацией", - сказала Мао Нин. Она также добавила, что Китай выразил недовольство правительства Германии.

Отмечается, что это не первое подобное высказывание Бербок. В августе она сказала, что Китай бросает вызов "основам того, как мы живем вместе в этом мире". Еще раньше она заявила, что Пекин все больше становится "системным соперником, чем торговым партнером".

Заявление Байдена о "диктаторе Си Цзиньпине" и реакции Китая

21 июня, комментируя реакцию главы Китая на сбивание американцами китайского разведывательного шара, Байден заявил, что Си Цзиньпин не знал, что пуля была над территорией США и назвал его диктатором.

"Нет, я серьезно. Это большое смущение для диктаторов, когда они не знают, что происходит", – сказал американец.

На это представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин назвала слова Байдена "чрезвычайно абсурдными" и "безответственными". По ее словам, такие комментарии всерьез нарушают факты, дипломатический протокол и политическое достоинство Китая: "Это открытая политическая провокация".

В ответ на это Джо Байден отказался забирать свои слова назад и заявил, что они "не имели какие-то реальные последствия".