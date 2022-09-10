Политическая катастрофа Путина будет после одного из двух событий, - Пионтковский
Знаковый политолог Андрей Пионтковский считает, что Путина просто отстранят от власти после освобождения Херсона или уничтожения Крымского моста, а для этого даже есть хорошая дата – 7 октября
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Политическая катастрофа для Путина очень проста, а именно после одного из этих двух событий - освобождения Херсона или уничтожения Крымского моста - его просто отстраняют от власти. Мы услышим снова на следующий день "Лебединое озеро", а в антракте нам сообщат, что товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и по состоянию здоровья, в связи с преклонным возрастом, он больше не может исполнять свои обязанности", - сказал политолог.
Андрей Пионтковский отметил, что для этого даже есть хорошая юбилейная дата – 7 октября, когда Путину исполнится 70 лет.
"Однако, все о Путине фальшиво: и эта дата, и его родители, и вся биография - все фальшивое, потому что ему исполнится не 70 лет, а 72 года. Можете подробно это прочитать, я рекомендую всем зрителям, в книге Прибиловского и Фельштинского "Корпорация" есть целый раздел биографии Путина", - добавил Пионтковский.
- Ранее политолог Андрей Пионтковский выразил мнение, что Путин отчаянно боится мобилизации в России, но военные настаивают на этом.
- Также политолог Андрей Пионтковский рассказал, что ультрафашистская партия РФ требует повесить Путина как предателя
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