"Политическая и медийная ошибка – это очень толерантная оценка с учетом войны": Яценюк об отключении Еспресо, Прямого и 5 канала
Экс-премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк назвал "политической и медийной ошибкой" отключение вещания украинских телеканалов Еспресо, Прямой и 5 канал
Об этом Яценюк написал в Facebook.
"Выключение из цифрового вещания каналов Еспресо, Прямого и 5-го - политическая и медийная ошибка. Это очень толерантная оценка с учетом условий войны. Исправление этой ошибки должно стать сигналом единства страны в борьбе за свою свободу и независимость. В том числе - за свободу защищать свою страну информационно. Вещание Еспресо, Прямого и 5-го должно быть восстановлено", - написал Яценюк.
Читайте также. "Именно так начиналась путинская цензура в медиа. Украина - не Россия": Шабунин об отключении от цифрового вещания Еспресо, Прямой и 5 канал
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.86
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.93
- Актуальное
- Важное