"Политическая и медийная ошибка – это очень толерантная оценка с учетом войны": Яценюк об отключении Еспресо, Прямого и 5 канала

Об этом Яценюк написал в Facebook.



"Выключение из цифрового вещания каналов Еспресо, Прямого и 5-го - политическая и медийная ошибка. Это очень толерантная оценка с учетом условий войны. Исправление этой ошибки должно стать сигналом единства страны в борьбе за свою свободу и независимость. В том числе - за свободу защищать свою страну информационно. Вещание Еспресо, Прямого и 5-го должно быть восстановлено", - написал Яценюк.



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Напомним, Концерн РРТ выключил вещание "Эспрессо" в цифровой сети Т2.