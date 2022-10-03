Политэкономист Фукуяма спрогнозировал коллапс в России "в ближайшие дни"
Американский философ, политический экономист и публицист японского происхождения Фрэнсис Фукуяма спрогнозировал большой коллапс в России
Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
"В ближайшие дни состоится большой российский коллапс", - написал известный ученый и футуролог.
Фрэнсис Фукуяма – философ, политический экономист, футурист и публицист японского происхождения. Профессор Стэнфордского университета. Родился в США. Являлся членом Совета по планированию политики Госдепартамента США, специализировался на вопросах Ближнего Востока, затем – Европы. С 1996 по 2000 год занимал должность профессора государственной политики в Школе государственной политики Университета Джорджа Месона (Вашингтон). В 2005 году вошел в список глобальных интеллектуалов мира.
- Напомним, о внезапном и катастрофическом поражении России Фукуяма писал еще в середине марта. Он прогнозировал, что у России нет достаточно резервов. В какой-то момент армия РФ достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабжать, ни вывести, и ее моральный дух испарится. Еще он отмечал, что победу одержит украинская армия при мощной поддержке Запада.
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