POLITDATA: НАПК открыло доступ к Реестру отчетности политпартий
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во вторник, 10 октября, возобновило доступ к Единому государственному реестру отчетности политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Отмечается, что доступ к Реестру POLITDATA был восстановлен с учетом требований к защите персональных данных. Теперь политпартии смогут подать отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Пока это не является обязательным требованием.
В НАПК напомнили, что доступ к Реестру ограничили с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину с учетом постановления "Некоторые вопросы обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного положения" от 12.03.2022 № 26.
"НАПК постоянно подчеркивает важность прозрачной отчетности политических партий. Во время пандемии и после полномасштабного вторжения парламентские партии продолжают получать государственное финансирование. Речь идет об уже почти трех миллиардах гривен. Поэтому принят закон №3337 о возобновлении обязательного представления отчетов и их проверке Национальным агентством станет важным шагом для подотчетности политпартий перед своими избирателями. Также политические партии получили достаточно времени, чтобы собрать необходимую информацию и качественно подготовить отчеты. – рассказал Председатель НАПК Александр Новиков.
Указано, что с 26 декабря вступит в силу закон, обязывающий все политпартии отчитываться о своих финансах и имуществе, он также возобновит функции НАПК по проверкам этих отчетов.
"Парламентские партии будут обязаны подать ранее не представленные отчеты (за 2020-2023 годы) в течение 90 дней после вступления в силу Закона, другие политические партии должны отчитаться в течение 120 дней после вступления в силу Закона. НАПК будет иметь 90 дней на проверку представленных отчетов, соответственно , до 26 декабря 2023 года не будет проводить их проверки", - пояснили в НАПК.
- Ранее НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров с учетом аспектов безопасности. Его работу ограничивали с самого начала полномасштабного вторжения РФ.
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