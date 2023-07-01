Полиграф и 15 лет с конфискацией: в Украине будет усилена ответственность судей
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия. Теперь за коррупцию судей будут судить на 10-15 лет с конфискацией имущества
Об этом идет речь в Указе Президента Украины №359/2023 на сайте ОП.
"Соответственно статье 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня 2023 года "Об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия", - говорится в документе.
Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня опубликования документа.
Таким образом, коррупционерам, совершившим правонарушения в сфере правосудия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Кроме того, Высший совет правосудия будет проводить проверки всех судей Верховного суда относительно возможного совершения дисциплинарных проступков, грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи и подтверждения законности источников происхождения имущества.
Также отмечается, что при отборе кандидатов на должность судьи будут вводить психофизиологический опрос с применением полиграфа. Это касается местных судей, вакантных должностей судей апелляционных судов, высших специализированных судов и Верховного Суда.
Как отмечается в документе, цель этого решения - "выработка оптимальной и эффективной процедуры проверки соответствия кандидатов в судье критериям добропорядочности, профессиональной этики или существования других обстоятельств, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с назначением такого кандидата на должность судьи".
В то же время, с 1 июля планируют на базе этого указа усовершенствовать порядок избрания судей Верховного суда в Большую палату Верховного суда и ввести механизм их отзыва собранием судей соответствующих кассационных судов.
- 23 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Важным вопросом на заседании являлись суды. Предлагалось усилить уголовную ответственность за коррупционные правонарушения в сфере правосудия. Чтобы это было ощутимо, от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. И чтобы это относилось к тем, кто требует деньги, кто берет деньги, кто держит эту систему коррупции на всех ее звеньях. Следующее: должны быть проверки добропорядочности судей, и не только перед назначением на должность", – сказал Зеленский.
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