Об этом идет речь в Указе Президента Украины №359/2023 на сайте ОП.

"Соответственно статье 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня 2023 года "Об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия", - говорится в документе.

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня опубликования документа.

Таким образом, коррупционерам, совершившим правонарушения в сфере правосудия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, Высший совет правосудия будет проводить проверки всех судей Верховного суда относительно возможного совершения дисциплинарных проступков, грубого или систематического пренебрежения обязанностями судьи и подтверждения законности источников происхождения имущества.

Также отмечается, что при отборе кандидатов на должность судьи будут вводить психофизиологический опрос с применением полиграфа. Это касается местных судей, вакантных должностей судей апелляционных судов, высших специализированных судов и Верховного Суда.

Как отмечается в документе, цель этого решения - "выработка оптимальной и эффективной процедуры проверки соответствия кандидатов в судье критериям добропорядочности, профессиональной этики или существования других обстоятельств, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с назначением такого кандидата на должность судьи".

В то же время, с 1 июля планируют на базе этого указа усовершенствовать порядок избрания судей Верховного суда в Большую палату Верховного суда и ввести механизм их отзыва собранием судей соответствующих кассационных судов.