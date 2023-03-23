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Полгода в плену окупантов из-за фамилии: мариупольчанку Ирину Навальную ДНРовцы обвиняют в терроризме

23 мартa, 2023 четверг
08:00
Статьи

Ирина Навальная пропала в прошлом году 27 сентября. Впоследствии стало известно, что ее арестовали оккупанты

Мама девушки рассказала "Эспрессо" о задержании дочери.

В прошлом году 27 сентября мариупольчанку Ирину Навальную оккупанты задержали в родном городе. По словам матери, девушке инкриминируют дело – терроризм. Почти пол года она находится в списках на обмен, впрочем, Российская Федерация не идет на контакт по обмену гражданских.

Ирина Навальная с мамой Александрой Столяр, фото: архив Александры Столяр

С муками прошла фильтрацию и удалось уехать из Мариуполя

Александра Столяр вместе с дочерью Ириной Навальной из оккупированного Мариуполя уехали в мае прошлого года. Покидали город через третью страну и вернулись в Житомирскую область. По словам матери, девушка прошла фильтрацию, получила документ, что может быть в городе.

"Фильтрация в Мариуполе была очень жесткая, - рассказывает Александра Столяр. - Во время осмотра у них забирают документы, телефон. На допросе спрашивали, сколько друзей азовцев есть. Телефон подключали к какой-то программе, смотрели удаленные файлы, соцсети. Копировали телефонную книгу полностью. Фотографировали прямо и со стороны, как преступников... Дочь туда пришла, ее сразу лицом к стенке и приставили пистолет.Так ее продержали два часа, допрашивали, шутили и кричали, ой у нас здесь дочь Навального.Кто хочет познакомиться с дочерью Навального?Но в результате Ирина получила бумажку и удалось уехать".

Мать рассказывает, что на Житомирщине с дочерью жили несколько месяцев, а в августе Ирина сказала, что хочет навестить бабушку, которая осталась в Мариуполе.

"Она постоянно плакала, звонила, морально давила на дочь, чтобы она приехала, - говорит женщина. - Мы узнали, что мои коллеги - женщины ездили в Мариуполь, забирали документы, вещи. Ирины подруги тоже ездили. Ира тоже хотела наши вещи вывезти, то, что уцелело. Какие-то фотографии, зимнюю обувь, хотела все собрать и привезти назад. Я, конечно, была против, но ей 24 года, она уже взрослая. Поэтому она нашла перевозчика и в конце августа уехала".

Александра Столяр отмечает, что дочь без проблем заехала в город, добралась до бабушки. Там купила карточку местного оператора, постоянно выходила на связь и максимально находилась с бабушкой.

"27 сентября утром Ирина вышла от бабушки и уже не вернулась, - говорит Александра Столяр. - Вечером начали бить тревогу, поскольку она не выходила на связь уже. В тот день мне прислали из российского телеграмм-канала видео допроса Иры. Она рассказала, что пыталась совершить теракт, мы не знали, где она и что с ней, и в тот же день, ближе к вечеру, мою дочь в наручниках привезли к бабушке домой с обыском, прежде чем они уже были с обыском у меня дома. Снимали там сюжеты, рассказывали о том, что дочь террористка.

Схватили из-за фамилии

После этого девушка пропала в месяц. Мать рассказывает, бабушка искала девушку по всему Мариуполю, по всем комендатурам ездила, оккупанты говорили, что ее нет. Более того, организовали бабушке поездку в Донецк в их Министерство юстиции к омбудсмену Дарье Морозовой, также обращались в прокуратуру. Никакой вести не было. Официально отвечали, что такой у них нет.

"26 октября представители следственного комитета приехали к бабушке и сказали, что против Иры открыто уголовное производство, - вспоминает Александра. - Только тогда мы узнали, что Ира до сих пор жива. С бабушкой начал связываться следователь, который вел это дело. Также перезвонила адвокат и сказала, что Ира подписала с ней договор, тогда Ира сказала одну фразу по телефону: бабушка скажи маме, что деньги нужны на адвоката, адвокат приехала на встречу, забрала все деньги у бабушки и пропала, с тех пор мы ее не слышали и не видели. Бабушка дважды в месяц возит ей посылки в Донецкое СИЗО, но не видится, не разговаривает по телефону и адвокат ничего не делает.

В конце ноября женщина получила официальный ответ и узнала, что девушка находится в Донецком СИЗО. Мать убеждена, оккупанты задержали девушку из-за ее фамилии и патриотической позиции в семье.

"Мариуполь в последние годы очень украинизировался, - говорит женщина. - Я сама педагог и доносила детям об этом. Мариуполь стал желто-голубым. Ира - очень патриотическая девушка. Я подозреваю, что мог кто-то из соседей сдать, что в квартире кто-то начал появляться. Но как ее задержали, мы не знаем".

Спят по два в холоде. Раз в три дня получают техническую ледяную воду...

На данный момент известия от девушки нет. О состоянии Ирины маме рассказала военная, которая в конце декабря вернулась из плена. Она виделась с Ириной и рассказала, что с ней происходит.

"Я узнала, что в этот месяц, когда мы о ней ничего не знали, она сидела в камере предварительного заключения в одиночке, - рассказывает Александра. - Потом ее отправили на две недели к уголовницам-женщинам в камеру для того, чтобы те адаптировали ее к условиям тюрьмы, оттуда ее уже перевели к нашим девушкам – военным, она была сильно избита, все тело в черных гематомах, девушки боялись, что будут последствия… К счастью, все зажило, мы не знаем, что там внутри. Там не человеческие условия.В камере на десять человек размещено более двадцати.Спали по два человека на скамейке, а кто-то один не спал.Холодно, обогрева нет, раз в три дня дают техническую ледяную воду.Девушки набирают в бутылки, к телу прижимают и носят на себе весь день, чтобы она хотя бы нагрелась до комнатной температуры, чтобы помыться можно было. В течение дня не разрешают сидеть. Если кто присел, поплакал или посмеялся, их всех выводят в коридор и начинают избивать. Кроме того, они сильно болеют какой-то заразой. Наши врачи не могут жить определить, что это. Выглядят как прыщики по всему телу, которые сильно чешутся, расчесываются в кровавые язвы и не заживают. У всех вышедших из Донецкого СИЗО такое есть. Мы не знаем, что это".

Мать обратилась во все необходимые службы, занимающиеся обменом пленными. По ее словам, девушка находится в списках уже давно и на контроле у Уполномоченного по делам человека. Впрочем, по обмену с гражданскими Россия отказывается контактировать. Но женщина не останавливается бороться за свою дочь и надеется, что удастся ее вызволить из рук российских окупантов.

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обмен пленными
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