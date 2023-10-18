Полгода мы закапывали брусчатку и барабаны, забыв о фортификациях
Надеюсь, командование всех уровней помнит, что самая главная ценность на войне – люди
Еще раз спрашиваю.
Прошло лето, половина осени.
Полгода благоприятной погоды для строительства фортификационных сообружений по всей линии фронта и вдоль границы.
Сколько было построено?
Для забывчивых разноцветных фанатов напоминаю, что враг с первого дня оккупации начал закапываться в землю на захваченных территориях.
Ему хватило полгода.
Хватило ли нам?
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Сейчас идет классическое контрнаступление в исполнении агрессора.
Сначала они сдерживали наши войска, сейчас, судя по всему, решили, что достаточно истощили противника и, не считаясь с потерями, хотят использовать эффект усталости для достижения своих оперативно-тактических задач.
Один из них — захват Авдеевки, далее оккупация Покровска и всей Донецкой области.
Но это только одна из задач.
Где будет следующий удар, мы не знаем.
Поэтому спрашиваю еще раз: мы успели эффективно воспользоваться предоставленным нам временем для построения линии обороны, снова ли заплатят своей жизнью наши Герои?
Как закапывались барабаны и брусчатка последних полугода я видел.
Насколько грамотно распорядились ресурсами и временем для подготовки возможного контрнаступления врага увидим в ближайшие недели.
Надеюсь, что командование всех уровней помнит, что самая главная ценность на войне — люди.
Подвиг – это расплата за чужие ошибки.
Об авторе. Александр Мирный, предприниматель, украинский политик
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