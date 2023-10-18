Еще раз спрашиваю.

Прошло лето, половина осени.

Полгода благоприятной погоды для строительства фортификационных сообружений по всей линии фронта и вдоль границы.

Сколько было построено?

Для забывчивых разноцветных фанатов напоминаю, что враг с первого дня оккупации начал закапываться в землю на захваченных территориях.

Ему хватило полгода.

Хватило ли нам?

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Сейчас идет классическое контрнаступление в исполнении агрессора.

Сначала они сдерживали наши войска, сейчас, судя по всему, решили, что достаточно истощили противника и, не считаясь с потерями, хотят использовать эффект усталости для достижения своих оперативно-тактических задач.

Один из них — захват Авдеевки, далее оккупация Покровска и всей Донецкой области.

Но это только одна из задач.

Где будет следующий удар, мы не знаем.

Поэтому спрашиваю еще раз: мы успели эффективно воспользоваться предоставленным нам временем для построения линии обороны, снова ли заплатят своей жизнью наши Герои?

Как закапывались барабаны и брусчатка последних полугода я видел.

Насколько грамотно распорядились ресурсами и временем для подготовки возможного контрнаступления врага увидим в ближайшие недели.

Надеюсь, что командование всех уровней помнит, что самая главная ценность на войне — люди.

Подвиг – это расплата за чужие ошибки.

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Об авторе. Александр Мирный, предприниматель, украинский политик

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