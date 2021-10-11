"Polexit - это фейк": премьер Польши отреагировал на протесты против признания национального закона выше европейский

Об этом передает ЕП .



Премьер Матеуш Моравецкий прокомментировал в Facebook протесты на решение КС о признании приоритетности закона Польши выше правового режима ЕС.



"Polexit - это фейк. Это вредный миф, который использует оппозиция, чтобы заменить недостаток идей относительно надлежащего позиционирования Польши в Европе... Все обязательства, вытекающие из законодательства ЕС, остаются в силе", - заявил он.



Представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что ни о каком выходе Польши с ЕС нет и речи.

"Их обманул Дональд Туск (лидер оппозиции, - ред) и многие польские СМИ. Такой ситуации нет", - заявил Мюллер.

Конституционный суд Польши вынес решение, что ряд законов и постановлений ЕС противоречат Основному закону страны.

В ЕС заявили, что постановление Конституционного суда Польши, определившего приоритет национального права перед правом ЕС, повышает вероятность выхода страны из Евросоюза.

В Польше прошли протесты из-за решения КС.