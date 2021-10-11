"Polexit - это фейк": премьер Польши отреагировал на протесты против признания национального закона выше европейский
В правительстве Польши прокомментировали протесты за сохранение страны в ЕС
Об этом передает ЕП .
Премьер Матеуш Моравецкий прокомментировал в Facebook протесты на решение КС о признании приоритетности закона Польши выше правового режима ЕС.
"Polexit - это фейк. Это вредный миф, который использует оппозиция, чтобы заменить недостаток идей относительно надлежащего позиционирования Польши в Европе... Все обязательства, вытекающие из законодательства ЕС, остаются в силе", - заявил он.
Представитель правительства Польши Петр Мюллер заявил, что ни о каком выходе Польши с ЕС нет и речи.
"Их обманул Дональд Туск (лидер оппозиции, - ред) и многие польские СМИ. Такой ситуации нет", - заявил Мюллер.
- Конституционный суд Польши вынес решение, что ряд законов и постановлений ЕС противоречат Основному закону страны.
- В ЕС заявили, что постановление Конституционного суда Польши, определившего приоритет национального права перед правом ЕС, повышает вероятность выхода страны из Евросоюза.
- В Польше прошли протесты из-за решения КС.
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