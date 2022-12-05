Полевые исследования из прикладной русистики

В воскресенье 4 декабря во Львове состоялось очередное вручение награды имени Станислава Винценза. На этот раз ее лауреатом стала мужественная и мудрая женщина-воин Юлия Паевская, известная обществу благодаря позывному Тайра. Это награждение абсолютно естественно в дни кровавой войны против российских нацистов, ведь награда отмечает тех, кто особенно отличился в сфере гуманитарного служения, поскольку Винценз был не только писателем и ученым, но и деятельным спасителем преследуемых немецкими нацистами евреев и создателем сетевых структур помощи польским беженцам в Европе, он прятал в своем домике венгерских женщин, которым угрожали зверские изнасилования советских "освободителей", заступался как мог перед оккупационной администрацией, защищая соседей, которых советы грабили, обворовывали, беспричинно заключали в тюрьму и произвольно судили. Винцензу в этом всегда помогали обширные и глубокие знания и владение многими языками, в том числе и русским.

Для мене культура – це зброя, – Тайра під час вручення премії Вінценза у рамках Via Carpatia https://espreso.tv/dlya-mene-kultura-tse-zbroya-tayra-pid-chas-vruchennya-premii-vintsenza-u-ramkakh-via-carpatia

Об этом, в частности, шла речь и во время презентации воспоминаний Винценза "Диалоги с советами", переведенных Олесем Герасимом и изданных во Львове при содействии Николая Княжицкого и общественной организации "Всеукраинский демократический форум". За это и за продолжение проекта "Виа Карпатия" - особая благодарность. Да, вокруг пылает война, у украинцев и украинок немало сугубо повседневных потребностей и забот, ежесекундно мы должны помнить о необходимости помогать украинской армии, раненым, беженцам, ходатайствовать об освобождении из плена узников и о достойном почтении памяти погибших. Но вместе с тем нельзя ни в коем случае пренебрегать душой украинства - нашей культурой, защита которой стала экзистенциальным выбором нации. Поэтому для меня и, надеюсь, для моих читательниц и читателей вполне очевидно, что Юлия Паевская, а также миллионы ее побратимов и сестер, воюющих на фронте и заботящихся о немощных в тылу, являются настоящими и несомненными интеллектуалами, то есть людьми с определенной моральной позицией, приоритетом духовных и гуманистических ценностей, целостным культурным модусом, вне всякого сомнения наполненным украинским содержанием.

Миллионы тех, кто воюет на фронте и заботится о немощных в тылу, являются настоящими и несомненными интеллектуалами, то есть людьми с определенной моральной позицией, приоритетом духовных и гуманистических ценностей, целостным культурным модусом, вне всякого сомнения наполненным украинским содержанием.

Но стоит упомянуть здесь и еще один аспект. Он связан с антропологическими и культуроведческими интересами Станислава Винценза. По собственной непринужденной воле, имея блестящее венское образование и будучи состоятельным человеком, он вполне сознательно выбрал изучение мира и культуры своих любимых гуцулов, жил среди них, делил с ними хлеб, рассказывал об их уникальности. Перелом произошел, когда на "малый рай" писателя накатилось черное нашествие сталинцев и гитлеровцев, пришлось бежать, прятаться, стать навсегда беженцем. Но и тогда он остался ученым.

В первой половине ХХ века наука антропология чаще всего занималась варварскими, часто дикарскими и агрессивными формами примитивных человеческих сообществ. Винцензу не надо было ехать в джунгли Амазонии или на далекие острова, затерянные в океане, чтобы заняться подобными студиями. Материал сам пришел в его дом, натоптал грязными сапогами и насвинил в окружающем пространстве - грязной волной по Европе в 1944-1945 годах прокатились русские захватчики, колесики сталинской тоталитарной машины.

Винценз вел с ними разговоры, которые назвал греческим словом "диалоги", поскольку в общении с советскими солдатами и чекистами он ставил исследовательскую цель, стремясь понять их образ жизни и мышления, мотивы поступков, степень индоктринации эрзацем левых западных учений и вполне посконным имперским русским национализмом. Значительную часть собеседников ученого составляли украинцы, бывшие крестьяне и уроженцы небольших городков, среди которых попадались и карьеристы и нигилисты всего украинского, и обычные "черносвитники", которым чудом удалось уцелеть посреди ужасов сталинской военной доктрины.

Впечатления о российских застенках, общения с российскими солдафонами и гебней, интервью с пленными, описания боев и тысячи других текстов, часто писанных кровью, одновременно зафиксируют подвиг украинок и украинцев, которые противостояли отвратительному нашествию, но и дадут материал для осмысления того, как бороться с нечистью, как противостоять инфицированию "русским миром", как уберечь европейскую цивилизацию от дьявольского соблазна рашизма.

Искренняя, богатая эмпирическим материалом и его осмыслением книга с трудом прокладывала себе дорогу на Западе, так же, как и подобные правдивые тексты Герлинга-Грудзинского, Чапского, Кравченко, Маланюка и т.п., ведь этих авторов считали "русофобскими" по причине происхождения из Центральной Европы, захваченной, оскверненной и изнасилованной российскими имперскими националистами. Однако они заложили основы для целого направления, так сказать, "антропологических" текстов, призванных описать впечатления от "бесчеловечной земли" и ее одичавших жителей, которые приперлись в Украину, чтобы навязать нам свой дикарский образ жизни. Впечатления о российских застенках, общении с российскими солдафонами и гебней, интервью с пленными, описания боев и тысячи других текстов, часто писанных кровью, одновременно фиксируют подвиг украинок и украинцев, которые противостояли отвратительному нашествию, но и дают материал для осмысления того, как бороться с нечистью, как противостоять инфицированию "русским миром", как уберечь европейскую цивилизацию от дьявольского соблазна рашизма. И все это необходимо системно осмыслить, поскольку борьба предстоит длительная, поэтому нам пригодится опыт американских и европейских центров изучения врага, которые возникли как германистические и русистические центры еще во времена Второй мировой и Холодной войны.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Андрей Павлышин - историк, переводчик, член Украинского ПЕНа, преподаватель Украинского католического университета, обозреватель Эспрессо.

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