"Позиция Грузии состоит в том, что полеты между Грузией и Российской Федерацией будут выполняться только авиакомпаниями и самолетами, не попавшими под санкции. Все заявки, поданные авиакомпаниями, подлежат детальному изучению и проверке различными механизмами санкций", - говорится в сообщении.

Читайте также: Власти Грузии не рассматривают возобновление железнодорожного сообщения с РФ

Там добавили, что ведомство проводит консультации и изучает примеры стран, которые соблюдают санкции и одновременно имеют прямое воздушное сообщение с РФ.