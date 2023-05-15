Грузия разрешила полеты первой авиакомпании из РФ
Полеты между Грузией и РФ будут выполняться только авиакомпаниями и самолетами, не попавшими под санкции
Об этом говорится в заявлении Агентства гражданской авиации Грузии.
Впоследствии глава ведомства Гиви Давиташвили в комментарии телеканала "Имеди" заявил, что 5 авиакомпаний подали заявки на прямые рейсы между Россией и Грузией. Среди них грузинская авиакомпания Georgian Airways.
"Из них уже была проверена одна компания, а именно "Азимут", которая сможет обслуживать полеты с 17 мая. Сегодня соответствующее разрешение выдало Управление гражданской авиации Грузии", – объявил он.
- 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки.
- ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию.
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