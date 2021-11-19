Полеты над Припятью и блуждания по селам зоны отчуждения: в интернете запустили виртуальную платформу "Чернобыль. Путешествие"

Об этом сообщает Офис президента.



"В сети Интернет запустили образовательную и коммуникационную платформу "Чернобыль. Путешествие", которая стала продолжением одноименной мультимедийной выставки, открытой в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины" к 35-летию Чернобыльской катастрофы", - говорится в сообщении.



Платформу разработали по принципу скролителлинга – непрерывного рассказа с мультимедийными элементами, которые активируются во время пролистывания и нажатия.



"Перейдя по ссылке https://chornobyljourney.org можно совершить интерактивное путешествие в пространстве и времени, в частности полетать над современной Припятью, радиолокационной станцией "Дуга" и покинутыми селами Полесья, ознакомиться с хронологией аварии, мировым контекстом 1986 года, услышать о будущем зоны отчуждения и истории людей, чьи судьбы изменила катастрофа", - отмечается в сообщении.



Над проектом работало более 200 специалистов.



Кроме возможности путешествовать на платформе представлены рассекреченные документы и научные исследования, которые объясняют причины событий и разрушают распространенные мифы о Чернобыле.



Кроме того, на сайте доступны истории свидетелей и участников аварии на ЧАЭС. Отмечается, что к проекту в любое время могут присоединяться пользователи платформы, имеющие определенную информацию или желающие поделиться мыслями о катастрофе.



"Можно будет присоединиться к этому проекту, поделившись своей историей о Чернобыле или видением его будущего. Для этого на сайте предусмотрена специальная форма, чтобы дополнить проект своим рассказом. А чтобы выразить мнение о развитии Чернобыля, следует нажать на видео с дискуссией специалистов в блоке "Сегодня, завтра", - отметили в пресс-службе.

Напомним, историческая драма "Схрон" об УПА, победившая на кинофестивале "Молодость", появилась в доступе на онлайн-платформе Takflix.