Полеты дронов над Москвой усилят желание РФ победить, - британский полковник Грант
Полеты беспилотников над Москвой и убийства россиян усилят стремление РФ победить Украину
Об этом заявил британский полковник Глен Грант в эфире Еспресо.
Он отметил, что для дроновых атак на РФ придется привлечь огромные средства, ведь речь идет о БПЛА стоимостью $200 – 300 тыс., поэтому есть проблемы с их приобретением или изготовлением. Украина пока не может производить дроны крупными партиями, ведь для этого нужны деньги и время.
"Какой смысл делать это над Москвой, если российские беспилотники над Киевом еще больше сплачивают людей в стремлении победить в этой войне. Следует учесть, что полеты беспилотников над Москвой и убийства людей лишь усилят волю россиян к победе. Нельзя думать, что они другие". Это, вероятно, будет тот же эффект в случае нанесения слишком большого вреда. Если вы начнете превращать это в войну между российским населением и украинцами, то, боюсь, Украина будет в огромной беде, потому что у россиян гораздо больше ресурсов в плане людей и техники", – подчеркнул полковник.
- Утром 30 мая россияне начали массово сообщать о взрывах в результате атаки дронов. Зафиксированы повреждения фасада и окон в многоэтажках.
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