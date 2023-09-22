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"Полетные задачи, которые закладываются в ракетах, готовятся в течение двух недель": Згурец прокомментировал вероятный "ответ" окупантов на удар по Сакам

22 сентября, 2023 пятница
09:46
Война с Россией Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец прокомментировал удар ВСУ по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму и вероятный "ответ" российских оккупантов на него

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"На самом деле я бы не говорил, что этот удар - ответ по Сакам, потому что закладываемые в ракетах политические задачи - готовятся в течение двух недель. Нельзя, условно говоря, за день обеспечить перенацеливание тех или иных ракет. В любом случае мы понимаем, что Россия целенаправленно готовила ракетные удары по Украине", - подчеркнул Згурец.

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Аналитик отметил, что вчера оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами, 36 из которых были сбиты украинским ПВО, а перед тем был массирован удар украинскими беспилотными комплексами и ракетами "Нептун" украинского производства по ряду вражеских объектов, которые РФ удерживает во временно оккупированном Крыму и в частности по аэродрому в Саках.

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Там находятся бомбардировщики СУ-24, СУ-30, которые используются для пуска ракет по территории Украины, для поддержки российских наземных подразделений. Есть заявления, что был поражен ряд российских самолетов, но пока нет спутниковых подтверждений. Поэтому я пока бы не забегает вперед, думаю, что мы получим верифицированные данные через некоторое время", - отметил Згурец.

Что предшествовало

ВСУ нанесли самый массовый удар беспилотными комплексами и украинскими ракетами по военным объектам пока в оккупированном Крыму. Речь идет о взрывах, которые были в Саках, Евпатории, Симферополе, Севастополе, Балаклаве. Там повсюду были слышны взрывы. Служба безопасности и Военно-Морские силы Украины подтвердили эту массовую атаку на Крым. Среди прочего был нанесен удар по военному аэродрому в Саках. На этом аэродроме базировались самолеты Су-24, Су-30, а также ЗРК "Панцирь".

Впоследствии минобороны РФ подтвердило массированную атаку на Крым, обвинив в ней ВСУ. Они отмечают, что средства ПВО уничтожили 19 беспилотников над полуостровом. Кроме того, по данным минобороны РФ, ПВО уничтожили по одному БПЛА над Курской, Белгородской и Орловской областями.

Назначенный оккупантами глава Севастополя опроверг , что в районе города уничтожены несколько беспилотников, однако подтвердил атаку на другие части полуострова.

После этого, в ночь на 21 сентября, войска РФ нанесли массированный удар крылатыми ракетами по всей Украине. Враг их запустил из 10 самолетов Ту-95МС. Украинские воздушные силы и ПВО Сил обороны уничтожили большинство ракет. В Киеве, Киевщине, Черкассах и Харькове есть пострадавшие. В Черкассах разрушена гостиница.

Крым
оружие
російська армія
военные силы Украины
оккупированные территории
окупанти
ракетний удар
Контрнаступление ЗСУ
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