"Полетные задачи, которые закладываются в ракетах, готовятся в течение двух недель": Згурец прокомментировал вероятный "ответ" окупантов на удар по Сакам
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец прокомментировал удар ВСУ по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму и вероятный "ответ" российских оккупантов на него
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".
"На самом деле я бы не говорил, что этот удар - ответ по Сакам, потому что закладываемые в ракетах политические задачи - готовятся в течение двух недель. Нельзя, условно говоря, за день обеспечить перенацеливание тех или иных ракет. В любом случае мы понимаем, что Россия целенаправленно готовила ракетные удары по Украине", - подчеркнул Згурец.
Читайте также: Детали наиболее массированного удара по вражеским объектам во временно оккупированном Крыму. Колонка Сергея Згурца
Аналитик отметил, что вчера оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами, 36 из которых были сбиты украинским ПВО, а перед тем был массирован удар украинскими беспилотными комплексами и ракетами "Нептун" украинского производства по ряду вражеских объектов, которые РФ удерживает во временно оккупированном Крыму и в частности по аэродрому в Саках.
Читайте также: "Украина интегрирует все технические возможности войск, чтобы наносить врагу неприемлемый ущерб"
Там находятся бомбардировщики СУ-24, СУ-30, которые используются для пуска ракет по территории Украины, для поддержки российских наземных подразделений. Есть заявления, что был поражен ряд российских самолетов, но пока нет спутниковых подтверждений. Поэтому я пока бы не забегает вперед, думаю, что мы получим верифицированные данные через некоторое время", - отметил Згурец.
Что предшествовало
ВСУ нанесли самый массовый удар беспилотными комплексами и украинскими ракетами по военным объектам пока в оккупированном Крыму. Речь идет о взрывах, которые были в Саках, Евпатории, Симферополе, Севастополе, Балаклаве. Там повсюду были слышны взрывы. Служба безопасности и Военно-Морские силы Украины подтвердили эту массовую атаку на Крым. Среди прочего был нанесен удар по военному аэродрому в Саках. На этом аэродроме базировались самолеты Су-24, Су-30, а также ЗРК "Панцирь".
Впоследствии минобороны РФ подтвердило массированную атаку на Крым, обвинив в ней ВСУ. Они отмечают, что средства ПВО уничтожили 19 беспилотников над полуостровом. Кроме того, по данным минобороны РФ, ПВО уничтожили по одному БПЛА над Курской, Белгородской и Орловской областями.
Назначенный оккупантами глава Севастополя опроверг , что в районе города уничтожены несколько беспилотников, однако подтвердил атаку на другие части полуострова.
После этого, в ночь на 21 сентября, войска РФ нанесли массированный удар крылатыми ракетами по всей Украине. Враг их запустил из 10 самолетов Ту-95МС. Украинские воздушные силы и ПВО Сил обороны уничтожили большинство ракет. В Киеве, Киевщине, Черкассах и Харькове есть пострадавшие. В Черкассах разрушена гостиница.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.55 Покупка 37.55Продажа 38.29
- EUR Покупка 40.28Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное