Полетел заранее и забыл 13 пассажиров: в Киеве скандал из-за самолета Ryanair
Лоукостер Ryanair попал в скандал, оставив часть пассажиров в аэропорту "Борисполь"
Об этом сообщает своей странице в Facebook депутат Мелитопольского горсовета Ирина Славова, чья дочь оказалась среди "забытых" авиаперевозчиком.
Инцидент произошел на рейсе Киев - Краков 12 августа. Среди оставленных в пункте отправления людей оказались десять украинских детей, двое взрослых, которые их сопровождали, и один гражданин Польши.
Славова утверждает, что группа, в которой была ее дочь, направлялась в Краков, где они должны были пробыть 10 дней по программе обмена "Театр без границ". В аэропорт они прибыли вовремя и за 2 часа до вылета заняли очередь на регистрацию. Однако этот процесс затянулся из-за большого количества вылетов в Европу.
Пройдя регистрацию и паспортный контроль, первые участники группы побежали к гейту предупредить экипаж самолета о задержании. Прибыв к воротам за 17 минут до вылета, они обнаружили, что двери уже закрыты, а самолет опустил трап.
Еще через 20 минут работники аэропорта сообщили группе, что самолет улетел без них.
"Как можно было оставить группу детей, в том числе и несовершеннолетних? Почему не искали и не звали 12 человек? Всегда кто опаздывает, делают сообщения и ждут. Здесь все звали на помощь, а остались в ситуации - один на один", - возмущается Славова.
Все претензии руководителям группы в аэропорту посоветовали направить к перевозчику. А поскольку следующий доступный авиарейс на Краков был только на следующий день, то детей отправили в Польшу автобусом.
В комментариях Ирина Славова добавила, что к решению конфликта подключилось правительство Польши, которое подготовило документы для обращения в суд против Ryanair.
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