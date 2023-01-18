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OPINION

Полет "Вагнера" или "Кольцо Пригожина"

Евгений Магда
18 января, 2023 среда
14:00
Мнение

В части российских медиа в последние дни появились новые герои – "русские штурмовики" частной военной компании "Вагнер"

Штурм ими города Соледар радостно транслируют кремлевские медиа, однако есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание уже сегодня.

"Вагнеровцы" появились в информационном поле не сегодня, их кровавый путь начинался на Донбассе в 2014 году, нашел продолжение в Сирии и Африке, где, например, в 2018 году была уничтожена группа российских журналистов, снимавших фильм о действиях ЧВК "Вагнер ". Но именно сейчас путем помилований, которые раздавал с июля 2022 года российским заключенным Евгений Пригожин, ППК "Вагнер" получил существенный мобилизационный ресурс. Его численность оценивают в 30-40 тысяч, десятая часть которых погибла в ожесточенных боях в Украине. Потом в разных городах России открывают мемориальные доски погибшим в Украине преступникам, одного из "вагнеровцев" похоронили в Петербурге на аллее славы, несмотря на сопротивление тамошнего губернатора Беглова. Фактически "вагнеровцы" все больше напоминают войска СС нацистской Германии, конкретно – подразделение Дирлевангера, сформированное преимущественно из уголовников. О "вагнеровцах" активно пишут российские официальные медиа, героизируя их, создавая тем самым новые стандарты общественного восприятия их действий.

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Фактически "вагнеровцы" все больше напоминают войска СС нацистской Германии, конкретно – подразделение Дирлевангера, сформированное преимущественно из уголовников.

Пригожин выстилает свой путь к усилению влияния на ситуацию не только с помощью собственной медиаимперии, но и телами вчерашних заключенных. Их семьям, кстати, РФ не должна платить компенсацию в случае гибели как российским военнослужащим. Однако этот ресурс не безграничен, да и военно-политический дуэт Шойгу – Герасимов, который руководит российской армией, хорошо чувствует угрозу и стремится уменьшить потенциал "Вагнера", перемолов подразделения ПИК в боях с ВСУ.

Примечательно, что деятельность частных военных компаний российским законодательством не урегулирована. Причина проста: в Кремле увидели, как действуют американские ЧВК в Ираке и решили создать собственное "для особых поручений" внутри России и на постсоветском пространстве. Стоит ли удивляться, что ее куратором и финансистом стал Евгений Пригожин – бывший уголовник, пользующийся доверием Путина.

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Деятельность частных военных компаний российским законодательством не урегулирована. Причина проста: в Кремле увидели, как действуют американские ЧВК в Ираке и решили создать собственную, "для особых поручений" внутри России и на постсоветском пространстве.

"Повар Путина", как часто называли Пригожина, не только под санкциями со стороны США и ЕС. Он всячески демонстрирует поддержку Кремля в "борьбе с нацистами в Украине" и публично отмечал готовность снова вмешаться в раз потребности в выборах в США и провел информационную спецоперацию "Кувалда для Европарламента".

"Вагнеровцы" в течение последних месяцев отличились особой жестокостью. Почему все забыли о кастрации ими украинского пленника в Луганской области? Об забитом кувалдой под камеру бывшем "вагнеровце" Нужине, побывавшем в украинском плену? О разрушенных населенных пунктах? Пригожин отмечает, что у ЧВК "Вагнер" есть собственная артиллерия, бронетехника и авиация (а я напомню об армии ботов и троллей и собственном кинопроизводстве). Поэтому меня не удивляет, если на экранах российских кинотеатров, куда теперь не попадают новинки с Запада, будут крутить пропагандистские боевики от Пригожина для школьников. Название последнего - "Лучшие в аду" - отлично подходит для современной российской информационной политики.

Мы считаем, что Пригожин является продолжением политики Путина. На самом деле это практика питерских подворий, оккупированных местной шпаной, транслируется на весь мир, ведь Пригожин действует с очевидного разрешения Путина.

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Сегодня мы считаем, что Пригожин является продолжением политики Путина. На самом деле, это практика питерских подворий, оккупированных местной шпаной, транслируется на весь мир, ведь Пригожин действует с очевидного разрешения Путина. Кремль демонстрирует, что чихать хотел на правила ведения войны, на "европейские условности" и вообще на всех. Пригожин и его стая – символ российской государственной политики, ассиметричная реакция на несостоятельность РФ "захватить Киев за три дня".

Евгений Пригожин своими действиями (с санкции Путина) превращает Россию в страну-штрафбат, словно подтверждая, что РФ является failed state (несостоятельным государством). Украинский ответ должен быть асимметричным: нашей задачей является не только нейтрализация "вагнеровцев", но и максимальное донесение миру информации о преступной деятельности их руководителей и покровителей.

PS Побег в Норвегию "вагнеровца" по фамилии Медведев, выразивший готовность дать показания против Пригожина и его приспешников, является отличным шансом нанести по опричникам Путина мощный удар. Его упускать нельзя.

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Об авторе. Евгений Магда, политолог

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