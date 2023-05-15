Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В 6-м туре соревнований в чемпионской группе первой лиги "Полесье" победило "Кремень" 5:0, а "Оболонь" обыграла тернопольскую "Ниву" - 2:1. Житомирцы и киевляне набрали 28 и 27 очков, соответственно, стали недосягаемыми для преследователей и досрочно вышли в УПЛ.

На две позиции в переходных матчах за места в премьер-лиге претендуют черкасский ЛНЗ (19 очков), запорожский МВФ "Металлург" (17) и львовские "Карпаты" (17).

"Полесье", возглавляемое бывшим тренером сборной Украины Юрием Калитвинцем, вышло в УПЛ впервые в истории. "Оболонь" вернулась в сильнейший дивизион после перерыва в 12 лет.

В премьер-лиге определилась одна команда, которая вылетела в первую лигу - занявший последнее место "Львов".