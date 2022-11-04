Об этом говорится в книге Оуэна Мэтьюса Overreach, отрывок которой приводит The Times.

Однако отмечается, что именно Патрушев и Бортников были главными двигателями этой идеи.

Вторжение 2022 года, по мнению фантазеров советской эпохи, планировавших и продвигавших его, должно было стать прежде всего предохранительным ударом, призванным спасти Россию от стратегической угрозы с Запада.

Путину в этом году исполнилось 70 лет, и для силовиков, путинских людей власти это означало, что время для поиска решения заканчивается. Украина рассматривалась как поле битвы, где интересы двух бывших сверхдержав – РФ и США – вступили в прямую конфронтацию.

"В своих многочисленных интервью Патрушев продемонстрировал не только поразительную степень паранойи, но и готовность верить в некоторые экстраординарные теории заговора", - говорится в публикации.

Подробные планы Путина по вторжению скрывались от всех, кроме высших российских военачальников. В общем, весь масштаб замысла знал лишь узкий круг его приближенных.

Между тем, российская элита продолжала верить, что Путин грандиозно блефует. Большинству членов Совбеза сообщили о подготовке удара по Киеву и Харькову только после его судьбоносного заседания 21 февраля.

Сами же "ястребы войны" Патрушев и Бортников на этом заседании демонстрировали наиболее уверенные в своих действиях и фантазиях. Бортников говорил о "геноциде" Украины против мирных жителей Донбасса. Патрушев – о махинациях западных государств, "целью которых является уничтожение России". Шойгу – о намерениях Украины по ядерному перевооружению.

Спикер Совета Федерации Матвиенко рассказывала о притеснениях русскоязычных в Украине. Заместитель председателя Совбеза Медведев призвал всех подумать о детях Донбасса. Министр внутренних дел Колокольцев утверждал о необходимости расширения границ "ДНР/ЛНР". Инокомыслие больше не допускалось.

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