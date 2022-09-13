Полбюджета – на оборону, треть – на социалку, доллар по 42 грн. Основные показатели проекта Госбюджета-2023
Проект госбюджета Украины на 2023 год разработало Министерство финансов и поддержал Кабинет Министров
Об этом говорится в приложениях к проекту Госбюджета-2023, которые есть в распоряжении Еспресо.
Базовые показатели главного финансового документа страны, предусмотренные правительством и предложенные для рассмотрения в Верховной Раде:
- Прогнозируемый ВВП на 2023 год – 6371,3 миллиарда гривен.
- Рост ВВП – +2,5% по отношению к 2022 году (где прогнозируемое падение -33,1%)
- Инфляция +30%;
- Минимальная зарплата и прожиточный минимум не изменяются: 6700 и 2589 грн.
- Доходы бюджета – 1,28 триллиона.
- Расходы – 2,57 триллиона.
- Ежемесячный дефицит – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год.
- Курс – 42 гривни за доллар.
Расходы:
- Безопасность и оборона – 1 006 миллиардов гривен (почти 50% всего бюджета)
- Социальная защита и социальное обеспечение – 408,9 млрд (35%)
- Поддержка ветеранов войны – 6,8 миллиарда.
- Образование – 155 миллиардов.
- Медицина – 175,7 миллиарда.
- Средства для территорий, подвергшихся влиянию вооруженной агрессии – 23,9 миллиарда.
- Средства для ликвидации последствий – 19,4 миллиарда.
- Расходы на содержание органов власти сократили на 11,6 миллиарда.
Согласно проекту Госбюджета-2023, экономика в 2023 году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Средняя зарплата достигнет 18,5 тысячи гривен, инфляция - 30%. Среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.
- Напомним, что правительство должно внести проект Госбюджета в Верховную Раду Украины до 15 сентября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.77
Покупка 39.77Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 39.72Продажа 40.9
- Актуальное
- Важное