Об этом говорится в приложениях к проекту Госбюджета-2023, которые есть в распоряжении Еспресо.

Базовые показатели главного финансового документа страны, предусмотренные правительством и предложенные для рассмотрения в Верховной Раде:

Прогнозируемый ВВП на 2023 год – 6371,3 миллиарда гривен.

Рост ВВП – +2,5% по отношению к 2022 году (где прогнозируемое падение -33,1%)

Инфляция +30%;

Минимальная зарплата и прожиточный минимум не изменяются: 6700 и 2589 грн.

Доходы бюджета – 1,28 триллиона.

Расходы – 2,57 триллиона.

Ежемесячный дефицит – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год.

Курс – 42 гривни за доллар.

Расходы:

Безопасность и оборона – 1 006 миллиардов гривен (почти 50% всего бюджета)

Социальная защита и социальное обеспечение – 408,9 млрд (35%)

Поддержка ветеранов войны – 6,8 миллиарда.

Образование – 155 миллиардов.

Медицина – 175,7 миллиарда.

Средства для территорий, подвергшихся влиянию вооруженной агрессии – 23,9 миллиарда.

Средства для ликвидации последствий – 19,4 миллиарда.

Расходы на содержание органов власти сократили на 11,6 миллиарда.

Согласно проекту Госбюджета-2023, экономика в 2023 году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Средняя зарплата достигнет 18,5 тысячи гривен, инфляция - 30%. Среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

Напомним, что правительство должно внести проект Госбюджета в Верховную Раду Украины до 15 сентября.