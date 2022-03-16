"Пол ночи били со стороны Харькова, полночи били со стороны Харькова, однако Сумы настроены оптимистично, – политолог о настроениях сумчан

"Это города, наиболее пострадавшие. В Ахтырке разбомблена ТЭС, нет ни воды, ни электроэнергии, ни тепла. За 3 недели оккупанты сравняли Ахтырку с землей", – сказал он в эфире Espreso.TV.



Бобиренко отметил, что Ахтырка, юг Сумской области и север полтавской области – это нефтегазоносные районы. Сосредоточение кафиров именно на этой территории — это попытка зайти на нефтегазовые поля.



"Из Ахтырки они хотели наступать дальше на Полтаву, однако ВСУ не дали этого сделать. Поэтому враг от злобы и ярости уже бьет по городу", – сказал политолог.



Бобиренко добавил, что город Тростянец также оккупирован врагом, именно оттуда идут обстрелы Ахтырки: "Оккупанты ставят свои "Грады", "Буки" прямо во дворах людей, в частном секторе и стреляют, прикрываясь людьми".



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"Сумы оптимистично настроены. В городе работают кафе, парикмахерские.

Около 80 тыс. человек уже покинули город, это прежде всего женщины с детьми, больные, инвалиды, пенсионеры, однако многие остаются также», – подчеркнул политолог.

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