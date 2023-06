Пол Маккартни создал "последнюю пластинку Beatles" с помощью искусственного интеллекта

Об этом он рассказал BBC.

По его словам, искусственный интеллект был применен для завершения песни. Для этого использовали технологию "изъятия" голоса Джона Леннона из старого демо.

Известно, что последняя песня Beatles должна выйти в этом году. Впрочем, Маккартни не назвал, что это за песня. По мнению BBC, это будет композиция Леннона Now And Then 1978 года. Ее уже рассматривали как возможную песню для воссоединения Beatles в 1995 году. Тогда же создавали документальный сериал о группе The Beatles Anthology.

Отмечают, что год назад Маккартни получил от вдовы Леннона Йоко Оно кассету под названием For Paul с демо его песен. Ее Леннон записал незадолго до своей смерти в 1980 году.

Продюсер Джефф Линн "очистил" две песни на кассете. Речь идет о Free As A Bird и Real Love. Они были завершены и выпущены в 1995 и 1996 годах. Так они стали первым "новым" материалом группы за 25 лет.

Beatles также пытались записать песню Now And Then, но отказались от этой идеи. Маккартни заявил, что участник группы Джордж Харрисон назвал песню мусором и отказался с ней работать.

"В песне был припев, но в ней почти полностью отсутствовали куплеты. Мы сделали минусовку, грубую партию, которую мы действительно не закончили", - сказал Маккартни.

Кроме того, по словам певца, на оригинальной записи были технические проблемы из-за постоянного "жужжания". Его вызывали электрические цепи в квартире Леннона.