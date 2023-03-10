Пол Харькова до сих пор без света, воды и отопления, - депутат облсовета Скорик
Количество людей, которые сейчас без света в Харькове, критически велико - власти обещают до конца дня возобновить электроснабжение
Об этом сообщил депутат Харьковского облсовета Александр Скорик в эфире Эспрессо.
"В Харькове ситуация сложная. Уже прошло больше суток - пол города до сих пор без света, воды, канализации и отопления. У нас не работает городской электротранспорт, метрополитен. Видим скопления людей, потому что вышли на маршруты только автобусы. Есть очереди на остановках. Многие люди нуждаются в зарядке телефона и на АЗС есть большое скопление людей, чтобы подзарядиться.Также много людей в Пунктах несокрушимости.Количество людей, которые сейчас без света, критически велико.Власти заявляют, что до конца дня возобновят электроснабжение.Двое суток в многоэтажках без отопления, воды и канализации очень сложно выдержать", – рассказал он.
- Ночью на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. В результате атаки пострадали объекты критической инфраструктуры в разных областях, есть погибшие и раненые мирные жители.
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