Пол Харькова до сих пор без света, воды и отопления, - депутат облсовета Скорик

Об этом сообщил депутат Харьковского облсовета Александр Скорик в эфире Эспрессо.

"В Харькове ситуация сложная. Уже прошло больше суток - пол города до сих пор без света, воды, канализации и отопления. У нас не работает городской электротранспорт, метрополитен. Видим скопления людей, потому что вышли на маршруты только автобусы. Есть очереди на остановках. Многие люди нуждаются в зарядке телефона и на АЗС есть большое скопление людей, чтобы подзарядиться.Также много людей в Пунктах несокрушимости.Количество людей, которые сейчас без света, критически велико.Власти заявляют, что до конца дня возобновят электроснабжение.Двое суток в многоэтажках без отопления, воды и канализации очень сложно выдержать", – рассказал он.