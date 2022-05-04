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Покушения на жизнь определенных лиц и терроризм: парламент Беларуси одобрил введение смертной казни в ряде случаев

4 мая, 2022 среда
18:44
Мир Лукашенко

Члены совета Республики Беларусь приняли законопроект об изменении Уголовного кодекса, "корректирующий" случаи применения смертной казни в качестве наказания за совершенные преступления

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на белорусское издание"Белта".

Члены совета Республики Беларусь приняли законопроект об изменении Уголовного кодекса. Таким образом, правительство Беларуси планирует "корректировать" случаи применения смертной казни.

Законопроект предполагает, что к смертной казни можно приговорить за следующее:

  • покушение на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провоцирования международных осложнений или войны;
  • покушение на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ;
  • покушение на убийство государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью с целью воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка.

Кроме того, председатель постоянной комиссии совета республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец прокомментировал нововведение и заявил, что такие правки "пропорциональны имеющейся угрозе общественной безопасности".
Кроме того, по его мнению, поправки "соответствуют складывающейся криминогенной обстановке".

Также, по словам Сивца, определенные "заграничные агрессивно настроенные и враждебно политизированные к Беларуси актеры" хотят расшатать внутреннюю ситуацию в стране.
Он утверждает, что с этой целью последние вербуют "деструктивно настроенные силы, готовые за вознаграждение совершать уголовные деяния, влекущие с высокой степенью вероятности значительные человеческие жертвы".

По мнению Сивца, актуальность законопроекта "не вызывает сомнения".

  • Напомним, что до этого 27 апреля Лукашенко ввел смертную казнь за покушение на совершение терактов.
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