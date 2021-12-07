Покушение в сторону Украины позволяет Путину поторговаться с Байденом о поглощении Беларуси, - политолог Цыбулько

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Для Путина выглядит так, что экспансия в сторону Украины - это покушение, которое заставило Байдена с ним говорить. Байден ему выписал полгода лицензии на цивилизованность. Конечно, Путин ее исчерпал, но более цивилизованным не стал", - считает Цыбулько.



По его мнению, Россия вряд ли готова к кровопролитию на украинском направлении.



"Покушение в сторону Украины позволяет поторговаться за поглощение Беларуси. Первый сценарий - мы получим негласное согласие на это, потому что Лукашенко действительно неадекват и защищать белорусскую демократию для европейских старых демократов выглядит некомильфо. Путин сделал токсичным Лукашенко", - сказал он.



Напомним, Кремль и Белый дом объявили о том, что Байден будет общаться с Путиным в формате видеосвязи. Видеоконференция назначена на вторник, 7 декабря.

Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после видеозвонка с российским коллегой Владимиром Путиным.