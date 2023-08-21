Покушение на заместителя главы ГНС: задержанным избрали меры пресечения
В понедельник, 21 августа, суд избрал меру пресечения подозреваемых в попытке покушения на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.
Подозреваемые будут находиться под стражей без возможности внесения залога. Меры пресечения избраны в Соломенском районном суде Киева.
Два сообщника могут провести следующие десять лет в заключении.
Фото: Полиция Киева
Фото: Полиция Киева
- 17 августа двое мужчин с биями пытались совершить нападение на заместителя главы Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура. В Нацполиции сообщили , что правоохранители смогли предупредить нападение именно в тот момент, когда подозреваемые с подготовленными битами уже направлялись в сторону Евгения Сокура у подъезда его дома. Впоследствии нападавших задержали.
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