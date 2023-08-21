Покушение на заместителя главы ГНС: задержанным избрали меры пресечения

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Подозреваемые будут находиться под стражей без возможности внесения залога. Меры пресечения избраны в Соломенском районном суде Киева.

Два сообщника могут провести следующие десять лет в заключении.

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева