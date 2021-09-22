Покушение на Шефира: Зеленскому доложили, курс на деолигархизацию Украины не изменится, - Никифоров
Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже доложили о покушении на его первого помощника Сергея Шефира
Об этом написал пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в Facebook.
"Зеленскому оперативно доложили об инциденте и продолжают оказывать всю необходимую информацию.
Публичная реакция президента на событие также скоро будет ", - написал он.
Никифоров заявил, что исполнитель покушения, а также заказчики не уйдут наказания.
"Курс Офиса Президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится, и никакие коварные действия на него не повлияют", - подытожил Никифоров.
- 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
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