Покушение на Шефира: водитель продолжает лечиться в "Феофании"

Об этом сообщает Суспильне .

"Его состояние соответствует тяжести ранений, которые он получил. Он продолжает лечение и будет продолжать", - рассказал главный врач "Феофании" Игорь Семенов.

Во время обстрела автомобиля Шефира его водитель получил три ранения и был доставлен в "Феофанию".

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