Покушение на Шефира: водитель продолжает лечиться в "Феофании"
Водитель первого помощника президента Сергея Шефира продолжает лечение в "Феофании"
Об этом сообщает Суспильне .
"Его состояние соответствует тяжести ранений, которые он получил. Он продолжает лечение и будет продолжать", - рассказал главный врач "Феофании" Игорь Семенов.
Во время обстрела автомобиля Шефира его водитель получил три ранения и был доставлен в "Феофанию".
- Утром 22 сентября возле села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского, в прошлом сценариста и продюсера студии "Квартал 95", выходца из Кривого Рога Сергея Шефира. Авто Шефира не бронированное. Услугами охраны он не пользуется.
- Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак считает обстрел авто Шефира вызовом Владимиру Зеленскому и его команде.
- По словам советника главы МВД Антона Геращенко, основная версия покушения на Шефира - это политическое убийство для устрашения президента и его ближайшего окружения. Также к расследованию привлечено ФБР .
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