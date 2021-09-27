Покушение на Шефира: в УГО заявили, что не усиливали охрану Зеленскому
Управление государственной охраны заявляет, что после покушения на первого помощника президента Сергея Шефира охрану Владимиру Зеленскому не усиливали
Об этом Суспильному сообщили в Управлении государственной охраны (УГО).
Как известно, согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" охраняет президента Управление госохраны.
В УГО отметили, что усиленно президентов охраняют с 2014 года, в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе.
Однако после покушения на Шефира охрану Зеленскому не усиливали. Других работников Офиса президента охраняет не Управление госохраны, а другие органы.
Количество автомобилей кортежа президента и охранников-спецназовцев в УГО не разглашают, поскольку это является государственной тайной.
- Утром 22 сентября возле села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского, в прошлом сценариста и продюсера студии "Квартал 95", выходца из Кривого Рога Сергея Шефира. Авто Шефира не бронированное. Услугами охраны он не пользуется.
- Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак считает обстрел авто Шефира вызовом Владимиру Зеленскому и его команде.
- По словам советника главы МВД Антона Геращенко, основная версия покушения на Шефира - это политическое убийство для устрашения президента и его ближайшего окружения. Также к расследованию привлечено ФБР .
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