Покушение на Шефира: в УГО заявили, что не усиливали охрану Зеленскому

Об этом Суспильному сообщили в Управлении государственной охраны (УГО).

Как известно, согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" охраняет президента Управление госохраны.

В УГО отметили, что усиленно президентов охраняют с 2014 года, в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе.

Однако после покушения на Шефира охрану Зеленскому не усиливали. Других работников Офиса президента охраняет не Управление госохраны, а другие органы.

Количество автомобилей кортежа президента и охранников-спецназовцев в УГО не разглашают, поскольку это является государственной тайной.

Утром 22 сентября возле села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского, в прошлом сценариста и продюсера студии "Квартал 95", выходца из Кривого Рога Сергея Шефира. Авто Шефира не бронированное. Услугами охраны он не пользуется.

Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает обстрел авто Шефира вызовом Владимиру Зеленскому и его команде.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, основная версия покушения на Шефира - это политическое убийство для устрашения президента и его ближайшего окружения. Также к расследованию привлечено ФБР .

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