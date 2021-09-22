Покушение на Шефира: на месте работают СБУ и Управление госохраны

Об этом сообщил Укринформу пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ совместно с Национальной полицией и УГО выясняет все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия", - рассказал Дехтяренко.

Он добавил, что будут информировать дополнительно о новой информации.

22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Президенту доложили о покушении .