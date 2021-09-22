Покушение на Шефира: на месте работают СБУ и Управление госохраны
На месте совершения покушения на первого помощника президента Сергея Шефира работают Служба безопасности Украины и Управление государственной охраны
Об этом сообщил Укринформу пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
"СБУ совместно с Национальной полицией и УГО выясняет все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия", - рассказал Дехтяренко.
Он добавил, что будут информировать дополнительно о новой информации.
- 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
- Президенту доложили о покушении .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.47
- Актуальное
- Важное