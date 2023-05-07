Об этом заявил российский оппозиционер Илья Пономарев в эфире Еспресо.

"Сейчас Прилепин является таким определенным символом и, конечно, это не военная цель. Как человек, имевший существенное влияние на российское общество, так называемую Z-среду, это стало существенным ударом по системе российской пропаганды и это будет в конечном счете полезным для Украины с точки зрения будущей победы", – считает он.

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