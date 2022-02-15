Покушение на нардепа Мосийчука возле "Эспрессо": прокуратура завершила досудебное расследование в отношении двух подозреваемых
Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в организации и совершении террористического акта возле телеканала "Эспрессо", в результате которого два человека погибли и еще три гражданина получили ранения
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
Расследование установило, что 25 октября 2017 года возле офиса телеканала на ул. Адама Мицкевича в Киеве, когда народный депутат Украины Игорь Мосийчук вместе с политтехнологом в сопровождении охранника выходил на улицу после участия в прямом эфире, произошел взрыв.
По информации ОГПУ, подозреваемые использовали самодельное радиоуправляемое взрывное устройство направленного действия мощностью 450 грамм тротила, которое скрыли в мопеде, оставленном ими у входа в помещение телеканала.
В результате взрыва народный депутат, политолог и случайный прохожий получили ранения от поражения металлическими шариками, использованными при изготовлении самодельного взрывного устройства. Охранник нардепа, а также еще один случайный прохожий от полученных ран погибли.
Подозреваемые - граждане Украины, один из которых является уроженцем Азербайджанской Республики, действовали по предварительному сговору с лицом, материалы по которому выделены в отдельное уголовное производство. Они совершили террористический акт с целью посягательства на жизнь нардепа Украины.
После совершения преступления один из исполнителей выехал через Беларусь в РФ, а другой – через пункт пропуска "Каланчак" на временно оккупированную территорию АР Крым. Их объявили в розыск.
"По результатам проведения следственных действий правоохранителям удалось установить личность пособника, оказывавшего непосредственную помощь в изготовлении взрывного устройства. Это житель Киева, обвинительный акт в отношении него уже находится на рассмотрении в Соломенском районном суде Киева", - говорится в сообщении.
Двум исполнителям заочно сообщили о подозрении и получили разрешение суда на осуществление по ним специального досудебного расследования. Следствие завершено и объявлено о выполнении требований ст. 290 УПК РФ. После этого обвинительные будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
В рамках досудебного расследования допрошены более 800 свидетелей, проработаны видеозаписи из 112 камер наблюдения, проанализированы телефонные трафики свыше 10 тыс. абонентов мобильной связи, проведено 25 судебных экспертиз.
- Напомним, примерно в 22.03 вечером в среду, 25 октября 2017 года, у входа в дом по улице Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала Еспресо.TV, произошел взрыв силой в килограмм в тротиловом эквиваленте.
- Во время взрыва из редакции выходили народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук , его охранник и политолог Виталий Бала. Также рядом были прохожие.
- В результате взрыва погибли два сотрудника Министерства внутренних дел: личный охранник Мосийчука - 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнир , а также случайный прохожий, который оказался подполковником МВД в отставке Михаилом Мормилем , проживавшим в соседнем подъезде.
- Событие квалифицировали как террористический акт . Расследованием занимается СБУ.
- По сообщениям прокуратуры, взрывчатка была с дистанционным управлением . То есть она сработала не в запрограммированное время, а тогда, когда этого захотел злоумышленник.
- Мосийчук 23 февраля подтвердил, что правоохранители раскрыли дело о покушении на него возле офиса канала Еспресо.TV 25 октября 2017 года.
- 1 апреля 2018 года сотрудники СБУ задержали одного из исполнителей теракта под редакцией телеканала "Эспрессо".
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