Покушение имело целью запугать высшие эшелоны власти, - Шефир
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир прокомментировал покушение на себя
Об этом он сказал на брифинге МВД, передает Еспресо.TV.
"Что могу сказать - не понимаю причин. Ехали, вдруг начались выстрелы, ранили водителя. Поехал дальше, мы ускорились. Было жутко. Я сразу позвонил в полцию, министру МВД. Скорую останавливали на ходу. Слышал несколько версий по телевизору идиотских. Уверяю, что в нашей команде нет конфликтов. У нас команда дружная. Покушение имело целью запугать высшие эшелоны власти", - сказал Шефир.
По его словам, он часто ездит за рулем сам.
"Никаких дел, которые вызвали какую-то агрессию, не вел. Думаю, что это запугивание. Я езжу на небронированном авто, охраны никогда не брал, видимо, теперь заставят", - сказал Шефир.
Он не считает, чтобы был основной целью покушения.
"Я вижу одну цель - президент, его морально-психологическое состояние", - подытожил Шефир.
- 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.
- Зеленский отреагировал на покушение на своего первого помощника Сергея Шефира
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