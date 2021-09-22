Покушение имело целью запугать высшие эшелоны власти, - Шефир

Об этом он сказал на брифинге МВД, передает Еспресо.TV.



"Что могу сказать - не понимаю причин. Ехали, вдруг начались выстрелы, ранили водителя. Поехал дальше, мы ускорились. Было жутко. Я сразу позвонил в полцию, министру МВД. Скорую останавливали на ходу. Слышал несколько версий по телевизору идиотских. Уверяю, что в нашей команде нет конфликтов. У нас команда дружная. Покушение имело целью запугать высшие эшелоны власти", - сказал Шефир.



По его словам, он часто ездит за рулем сам.



"Никаких дел, которые вызвали какую-то агрессию, не вел. Думаю, что это запугивание. Я езжу на небронированном авто, охраны никогда не брал, видимо, теперь заставят", - сказал Шефир.



Он не считает, чтобы был основной целью покушения.



"Я вижу одну цель - президент, его морально-психологическое состояние", - подытожил Шефир.

22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Зеленский отреагировал на покушение на своего первого помощника Сергея Шефира