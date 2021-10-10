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Покупают за 48 тыс. грн. Названы самые дорогие монеты времен Независимости

10 октября, 2021 воскресенье
14:00
Экономика

Крайне редкую украинскую монету 1992 года выпуска номиналом в 1 гривню на аукционе продали за 47,8 тыс. грн

Ценность в том, что партия монет была выпущена незначительным тиражом, передает Еспресо.TV .

Национальной валютой гривня стала лишь в 1996-м. До этого монеты чеканили, но не пускали в оборот, поэтому изготовленные в 1995, 1996, 2002 и 2003 году экземпляры редкими не считают, говорится в посвященном данной проблематике материале винницкого издания Реал .

На сетевом аукционе Violity монеты 1992 года - редкость. Специалисты уверяют, что такие монеты можно продать как минимум за 30 тыс. грн.



Стоимость монеты на сайте izi.ua. Иногда цена подскакивает выше 50 тыс. грн

Монета считается одной из самых дорогих в том случае, когда она изготавливалась не для массового обращения. Именно поэтому самыми дорогими экземплярами среди коллекционеров считаются 1 и 2 копейки, изготовленные в 1992 году.



Кроме этих монет, высокую стоимость имеют:

10, 25 и 50 копеек, изготовленных в 1992 году;

1 гривня, изготовленная в 1992 году;

2 копейки 1993 года;

1, 5 и 10 копеек, выпущенные в 1994 году;

25 копеек и 1 гривня 1995 года выпуска;

1, 2, 5 и 50 копеек, изготовленных в 1996 году;

Копейки 5, 10, 25 и 50, изготовленные в 2001 году;

2, 25 и 50 копеек 2003 года;

1 гривня 2008 года.

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