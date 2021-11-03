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Покупатели одной из крупнейших торговых сетей страны помогают онкобольным детям

3 ноября, 2021 среда
13:38
Новости

"Меня это касается. А тебя?" Снова на кассах одной из крупнейших торговых сетей страны можно не только купить товар, но и помочь онкобольным деткам

Уже второй год благотворительный фонд "АТБ" и фонд "Таблеточки" объединяют неравнодушных украинцев вокруг острой проблемы. С 1 ноября каждый покупатель фирменных магазинов сможет приобрести акционный товар со специальными ценниками и инвестировать в лечение малышей с диагнозом онко.

"Ежедневно в Украине три семьи в среднем узнают, что у их ребенка рак. За рубежом выздоравливают 80% и больше детей. В Украине - только половина. Увеличить процент побеждающих детей - в наших с вами силах. Конечно, нужны лекарства, оборудование, нужны расходные материалы, нужна психосоциальная помощь. Но что еще важнее - нужно участие каждого человека. Когда мы все объединяемся, мы способны сделать так, чтобы ни один ребенок в Украине от рака не умирал", - говорит директор по стратегическим партнерствам БФ "Таблеточки" Светлана Пугач.


Рак не приговор! - доказывают благотворители своим опытом. В прошлом году благодаря этой же акции удалось собрать более десяти миллионов гривен на целевую помощь больным детям. Тогда она продлилась две недели во всех магазинах сети. Собранную помощь получили 10 онкоцентров по всей Украине. Участие в акции приняли более 5 миллионов украинцев. Управляющая магазином сети АТБ Лариса Коршевнюк говорит, что в магазине прогнозируют еще большее количество покупателей - участников акции.

"В прошлом году был ажиотаж. Люди действительно активно приобщались к этой акции. Наши работники непосредственно принимали в акции участие, информировали и людей. Наша главная цель - привлечь людей помогать другим. В этот раз, я думаю, что все-таки мы соберем больше средств Так как многие люди знают об этой акции, которая проходила в прошлом году, присоединились к ней. Поняли, что средства пошли в правильное русло. И я думаю, что мы намного больше сможем собрать средств и закупить большее количество оборудования и помочь соответственно деткам".

В этом году магазины наполнены самыми разными товарами. Многие имеют благотворительную составляющую. Более 20 брендов - партнеров торговой сети присоединились к акции и выделили более 200 собственных товаров, с которых отдают 50 копеек в сбор благотворительной акции. Ее уже успели поддержать ряд селебретизов украинского шоу-бизнеса. Впрочем, не обязательно быть звездой, чтобы помочь детям, уверяют организаторы. А присоединиться к акции можно будет до конца ноября.

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