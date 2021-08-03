Покупатели квартир в новостройках смогут проверить их высотность и площади квартир: данные выложили в открытый доступ

Об этом сообщает Правительственный портал.



"Речь идет о возможности слежения за изменениями в прогрессе строительства - теперь в ЕДЕССБ можно будет узнать о количестве этажей и квартир, общей площадиь квартир, подземном паркинге и других нежилых помещений в доме", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра развития общин и территорий Александра Дудченко.



Так, по его словам, это будет полезным для покупателей квартир в новостройках, поскольку иногда недобросовестные застройщики отходят от проекта, достраивая, например, несколько этажей.



В пресс-службе добавили, что эти данные соответствуют международной практике и будут доступны на Портале открытых данных.

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