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Главная война с Россией "Покупаем боевые дроны и противотанковые снаряды к ним", - волонтер Дана Яровая
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"Покупаем боевые дроны и противотанковые снаряды к ним", - волонтер Дана Яровая

11 мартa, 2023 суббота
19:53
война с Россией Дана Яровая с защитником Украины

Важную технику для фронта волонтер закупает по просьбе Генштаба

Об этом Дана Яровая рассказала в программе "Война и волонтеры" журналистки Еспресо Кристины Парубий.

"Я покупаю боевые дроны и противотанковые снаряды к ним. Это по просьбе Генерального штаба. Так случилось, что неделю назад Генеральный штаб попросил закупить противотанковые, показавшие на полигоне очень хороший результат. Уже выполняются боевые задания в зоне проведения боевых действий со снарядами по килограмму. Это осколочные снаряды, которые успешно используются в армии", - говорит волонтер.

История с покупкой боевых дронов началась в октябре прошлого года. Тогда
Генеральный штаб попросил закупить "птички".

По словам Яровой, она тогда еще не понимала, что это за техника и как ее использовать.

Но 13 января главнокомандующий Валерий Залужный подписал приказ о создании нового рода войск. Простыми словами - армия дронов. Это не разведывательные дроны, а именно боевые. Я покупаю дроны многоразового использования, которые летят,э наносят вред и возвращаются туда, откуда их запускали. Я очень радуюсь тому, что в Украине появились производители боевых дронов, их уже не мало, есть уже какая-то конкуренция, а это всегда очень хорошо. А потом началась история со снарядами. В Генштабе сказали: Дана, вы же купили боевые дроны, а теперь нужны снаряды. Так что сейчас я еженедельно оплачиваю сто следующих. Они уже есть в зоне боевых действий", - объясняет волонтер.

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Дана Яровая подчеркивает, что дроны уже показали свою эффективность на поле боя.

"Это же тактика бесконтактного боя, то есть ни один наш военный не выходит на контактный бой. Они разведывательным дроном увидели местонахождение и отработали. Все живы, здоровы, все прекрасно, а живая сила уничтожена, стало больше "хороших русских". Я никогда не думала, что буду разбираться во всех технических характеристиках боевых дронов да еще и во всех технических характеристиках снарядов. Мы испытали сначала осколочный снаряд на килограмм. Сейчас еще один тип снарядов испытывается, также его будут покупать и трехкилограммовые снаряды. Это уже такая классная тема", - подчеркивает волонтер.

военные силы Украины
Военные новости
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