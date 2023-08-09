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Покровитель медиков и воинов: 9 августа – День памяти святого Пантелеймона

9 августа, 2023 среда
09:00
Общество

9 августа христиане восточного и западного обрядов чтят память великомученика святого Пантелеймона – покровителя медиков и воинов

Об этом пишет Еспресо TV.

Святой Пантелеймон родился в семье богатого язычника и христианки в ІІІ веке. При рождении ему было дано имя Пантолеон, что означает "лев во всем". Мать его была верующей и учила сына Божьим законам.

После окончания языческой школы он начал учиться у знаменитого в Никомедии (ныне Измит, Турция) врача Евфросина и очень скоро стал известным медиком во всем городе. Он отличался состраданием к людям, часто помогал нуждающимся и вскоре крестился. Сделал это после того, как молитвой смог оживить ребенка, которого укусила ядовитая змея. Во время крещения ему было дано имя Пантелеймон, то есть всемилостивый.

Всю свою жизнь он посвятил лечению и помощи страдающим, больным и нищим. Все люди хотели обращаться к Пантелеймону, ведь он мог исцелить даже тех, кто был при смерти.

Поэтому другие врачи, завидовавшие ему, донесли языческому императору Максимилиану о том, что Пантелеймон бесплатно лечит христиан и заключенных. Император был язычником и отчаянно боролся с христианством, поэтому приказал схватить Пантелеймона и заставлял его отречься от Христа. Получив отказ, распорядился жестоко мучить врача, а затем казнил его.

Пересказывают, что во время исполнения смертного приговора с неба донесся голос, приглашавший старца в царство небесное. Тогда палачи поняли свою вину и стали на коленях у мертвого тела святого.

Традиции в День святого Пантелеймона

Святого Пантелеймона считают покровителем врачей и военных. К нему обращаются с молитвой о выздоровлении от телесных болезней и избавлении от душевной боли.

В этот день обычно проводят оздоровительные процедуры и начинают соблюдать здоровый образ жизни. Ведь забота о себе укрепит организм и принесет пользу как физическому, так и духовному состоянию.

С давних времен 9 августа травники и знахари собирали целебные травы и святили их в храмах. Затем их можно было высушить – такой запас использовался в лечебных целях и спасал от множества болезней.

В народе принято было на Пантелеймона святить колосья пшеницы, чтобы был хороший урожай. Также существовала традиция – сорвать кочан капусты, из нее приготовить любые блюда, а также испечь пирожки. Затем эти угощения следовало раздать нищим, друзьям и соседям.

Согласно народным поверьям в эту дату строго запрещено:

  • работать в поле, перевозить или заготавливать сено;
  • портить настроение другим людям и желать кому-то зла;
  • ссориться с медиками и военными;
  • игнорировать чужие болезни и горе;
  • отказывать в помощи нуждающимся;
  • злословить и сплетничать;
  • лениться;
  • выпекать хлеб.

Наши предки верили, что у любого, кто не послушает заветы дня, может сгореть дом или возникнуть страшная болезнь.

  • Отметим, что во Львове святой Пантелеймон стал покровителем Больницы скорой помощи в структуре Первого медицинского объединения.
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