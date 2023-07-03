Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС , который произошел 6 июня, была обезвожена часть Никопольского и Криворожского районов Днепропетровщины. В Никопольщине водоснабжение было прекращено в Покрове, Марганце, части Покровской общины, Томаковской, Мировской, Красногригоревской территориальных общинах. Туда был организован подвоз воды.

"В Никопольщину и Криворожье, которые пострадали от подрыва оккупантами Каховской ГЭС, продолжают везти воду. Всего доставили уже более 14 тыс. тонн. Питьевой и технической. Ее раздают людям. Для этого в районах обустроили почти 270 пунктов выдачи. Чтобы там постоянно был запас воды, задействовали более 220 цистерн", - рассказал Лысак о ситуации на 3 июля.

Власти работают над восстановлением централизованной услуги.

В настоящее время с водоснабжением частично Никополь и Красногригорьевская община. Полностью его восстановили в Покрове. Лисак призвал местных жителей не перегружать сети в первые дни.

"Понимаю, вам непросто, но дайте время специалистам. Он нужен, чтобы вода в ваши дома попадала без сбоев", - написал чиновник.

Что с водой в Кривом Роге?

После подрыва Каховской ГЭС начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что 70% горожан могут в ближайшее время столкнуться с проблемами с водой, ведь в Южное водохранилище перестала попадать каховская вода. Большая часть города потребляет воду именно из Южного водохранилища и только 30% – из Карачуновского. Поэтому Вилкул призвал горожан максимально экономить воду. По его оценкам, воды в Южном водохранилище хватит максимум на полтора месяца. За это время власти рассчитывают наработать решение для дальнейшего обеспечения Кривого Рога водой.

6 июня Кабмин выделил 1,5 млрд грн на строительство нового магистрального водопровода, который поможет обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.

Основной проект – это строительство водоводов ниже города Кривого Рога от реки Ингулец до Южного водохранилища.

"Ингулец мы будем пополнять из Карачунов. Перебрасывание воды необходимо произвести на 30 километров в несколько нитей трубы диаметром 1020 мм плюс строительство насосных, трансформаторных, другой инфраструктуры, закупки оборудования", - пояснил Вилкул.

При этом предложено еще три вспомогательных проекта, которые будут спасать город от обезвоживания, пока реализуется основной проект. Один из них будет финансировать АрселорМиттал – крупнейшее металлургическое предприятие города.

В настоящее время уже 25 дней водоснабжение жителей и предприятий осуществляется из резервов Южного водохранилища и существенно ограничено, запрещено полив огородов и дачных участков и работу автомоек.

3 июля Вилкул провел совещание по строительству водопровода "Ингулец - Южное" с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым и главой профильного комитета ВР Еленой Шуляк.

"Ситуация непростая, проект очень масштабный, но работы продолжаются", – написал он.