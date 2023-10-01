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Покров Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц Украины. Новая дата и история праздника

1 октября, 2023 воскресенье
09:00
Общество

В этом году два праздника по новому стилю приходятся на 1 октября 2023 года - Покров Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц Украины

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Каждый год 14 октября христиане отмечали важный религиозный праздник – Покров Пресвятой Богородицы.

В этом году православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и теперь праздник Покрова отмечается 1 октября.

Покрова Пресвятої Богородиці

Фото: из общедоступных источников

История праздника Покрова Пресвятой Богородицы

От древних преданий мы узнали, что Пресвятая Богородица явилась в Константинополе во Влахеренском храме. Люди, совершавшие обряд молитвы, увидели Деву Марию в сопровождении ангелов и святых. На тот момент Константинополь был окружен захватчиками, и люди просили у Бога спасения.

Пресвятая Богородица тоже начала молить Бога о этих людях. Она дала обет, что возьмет христиан под свою опеку. В подтверждение своих слов Дева Мария покрыла всех людей своим омофором, спрятавшим их от врага.

Этот чудодейственный покров защитил город и горожан. А неожиданная буря разбрасывала вражеские корабли, таким образом люди были спасены от смерти.

Традиции празднования Покрова

  • в этот день принято ходить в церковь и молиться
  • молодые девушки могут просить Божью мать о замужестве
  • этот период был плодотворным на свадьбу
  • убирали урожай
  • на Покров навещают своих родных
  • пекут вкусные блины
  • над входной дверью вывешивают вышитое полотенце, которое висело над иконой Святой Богородицы.

Что нельзя делать на Покрову

  • свести к минимуму все домашние дела
  • не ссориться
  • не злиться
  • не злословить
  • не желать никому зла
  • не злоупотреблять алкоголем.

Приметы на Покров Пресвятой Богородицы

С этого дня начинаются первые холода. По его приметам судили, какой будет осень, зима и Рождество:

  • северный ветер дует – до холодной зимы, южный – до теплой;
  • если парень с девушкой познакомятся на Покров – будут супругами.
  • выпал снег на Покров - Рождество будет без снега;
  • теплая и солнечная погода – осень будет затяжной;

1 октября – День защитников и защитниц Украины

Ранее День защитников и защитниц Украины отмечали 14 октября. В 2023 году День защитников и защитниц Украины по указу президента Владимира Зеленского будет отмечаться по новому стилю – 1 октября.

История праздника

Для украинцев эта дата – возможность почтить воинов, защищающих независимость и суверенитет Родины. В этот день принято вспоминать не только героев нашего времени, но и ветеранов Второй мировой войны, наших предков казаков, борющихся за право на независимость.

Испокон веков Пресвятая Божья Матерь была защитницей воинов-защитников. Казаки даже называли Покров своей заступницей и всегда молились Деве Марии перед началом важных сражений. На Сечи была построена церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, где собирались казаки поблагодарить защитницу после удачного похода. Покров оберегает и настоящих защитников. Воины просят Пресвятую Богородицу подарить мир Украине и оградить ее границы от врагов. Поэтому дату празднования выбрали совсем не случайно.

День Захисника України

Фото: коллаж Эспрессо

Кого поздравить с Днем защитников

В этот день поздравляют всех мужчин и женщин, имеющих отношение к защите Родины:

  • ветераны Второй мировой войны и УПА
  • работники оборонпрома
  • правоохранители
  • волонтеры
  • пограничники
  • военные медики
  • санитары, повара и все работающие на обеспечение потребностей фронта
  • ветераны АТО
  • все военнослужащие ВСУ
  • все военнослужащие ТРО.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан 1 октября почтить минутой молчания павших защитников и защитниц Украины.

"В это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату день своих защитников и защитниц. Всех, кто бьется ради государства. Всех, кто придает силы Украине. Всех, кто отдал свою жизнь ради Украины. И в это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, которые погибли, защищая наше государство и украинцев.Пусть это станет нашей новой традицией. 9:00.Воскресенье.1 октября. Центральная площадь и улицы украинских городов. Минута уважения. Минута молчания. И вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах", - говорится на странице президента.

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