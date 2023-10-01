Покров Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц Украины. Новая дата и история праздника
В этом году два праздника по новому стилю приходятся на 1 октября 2023 года - Покров Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц Украины
1 октября – Покров Пресвятой Богородицы
Каждый год 14 октября христиане отмечали важный религиозный праздник – Покров Пресвятой Богородицы.
В этом году православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и теперь праздник Покрова отмечается 1 октября.
Фото: из общедоступных источников
История праздника Покрова Пресвятой Богородицы
От древних преданий мы узнали, что Пресвятая Богородица явилась в Константинополе во Влахеренском храме. Люди, совершавшие обряд молитвы, увидели Деву Марию в сопровождении ангелов и святых. На тот момент Константинополь был окружен захватчиками, и люди просили у Бога спасения.
Пресвятая Богородица тоже начала молить Бога о этих людях. Она дала обет, что возьмет христиан под свою опеку. В подтверждение своих слов Дева Мария покрыла всех людей своим омофором, спрятавшим их от врага.
Этот чудодейственный покров защитил город и горожан. А неожиданная буря разбрасывала вражеские корабли, таким образом люди были спасены от смерти.
Традиции празднования Покрова
- в этот день принято ходить в церковь и молиться
- молодые девушки могут просить Божью мать о замужестве
- этот период был плодотворным на свадьбу
- убирали урожай
- на Покров навещают своих родных
- пекут вкусные блины
- над входной дверью вывешивают вышитое полотенце, которое висело над иконой Святой Богородицы.
Что нельзя делать на Покрову
- свести к минимуму все домашние дела
- не ссориться
- не злиться
- не злословить
- не желать никому зла
- не злоупотреблять алкоголем.
Приметы на Покров Пресвятой Богородицы
С этого дня начинаются первые холода. По его приметам судили, какой будет осень, зима и Рождество:
- северный ветер дует – до холодной зимы, южный – до теплой;
- если парень с девушкой познакомятся на Покров – будут супругами.
- выпал снег на Покров - Рождество будет без снега;
- теплая и солнечная погода – осень будет затяжной;
1 октября – День защитников и защитниц Украины
Ранее День защитников и защитниц Украины отмечали 14 октября. В 2023 году День защитников и защитниц Украины по указу президента Владимира Зеленского будет отмечаться по новому стилю – 1 октября.
История праздника
Для украинцев эта дата – возможность почтить воинов, защищающих независимость и суверенитет Родины. В этот день принято вспоминать не только героев нашего времени, но и ветеранов Второй мировой войны, наших предков казаков, борющихся за право на независимость.
Испокон веков Пресвятая Божья Матерь была защитницей воинов-защитников. Казаки даже называли Покров своей заступницей и всегда молились Деве Марии перед началом важных сражений. На Сечи была построена церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, где собирались казаки поблагодарить защитницу после удачного похода. Покров оберегает и настоящих защитников. Воины просят Пресвятую Богородицу подарить мир Украине и оградить ее границы от врагов. Поэтому дату празднования выбрали совсем не случайно.
Фото: коллаж Эспрессо
Кого поздравить с Днем защитников
В этот день поздравляют всех мужчин и женщин, имеющих отношение к защите Родины:
- ветераны Второй мировой войны и УПА
- работники оборонпрома
- правоохранители
- волонтеры
- пограничники
- военные медики
- санитары, повара и все работающие на обеспечение потребностей фронта
- ветераны АТО
- все военнослужащие ВСУ
- все военнослужащие ТРО.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан 1 октября почтить минутой молчания павших защитников и защитниц Украины.
"В это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату день своих защитников и защитниц. Всех, кто бьется ради государства. Всех, кто придает силы Украине. Всех, кто отдал свою жизнь ради Украины. И в это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, которые погибли, защищая наше государство и украинцев.Пусть это станет нашей новой традицией. 9:00.Воскресенье.1 октября. Центральная площадь и улицы украинских городов. Минута уважения. Минута молчания. И вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах", - говорится на странице президента.
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