Покров Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц Украины. Новая дата и история праздника

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Каждый год 14 октября христиане отмечали важный религиозный праздник – Покров Пресвятой Богородицы.

В этом году православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и теперь праздник Покрова отмечается 1 октября.

Фото: из общедоступных источников

История праздника Покрова Пресвятой Богородицы

От древних преданий мы узнали, что Пресвятая Богородица явилась в Константинополе во Влахеренском храме. Люди, совершавшие обряд молитвы, увидели Деву Марию в сопровождении ангелов и святых. На тот момент Константинополь был окружен захватчиками, и люди просили у Бога спасения.

Пресвятая Богородица тоже начала молить Бога о этих людях. Она дала обет, что возьмет христиан под свою опеку. В подтверждение своих слов Дева Мария покрыла всех людей своим омофором, спрятавшим их от врага.

Этот чудодейственный покров защитил город и горожан. А неожиданная буря разбрасывала вражеские корабли, таким образом люди были спасены от смерти.

Традиции празднования Покрова

в этот день принято ходить в церковь и молиться

молодые девушки могут просить Божью мать о замужестве

этот период был плодотворным на свадьбу

убирали урожай

на Покров навещают своих родных

пекут вкусные блины

над входной дверью вывешивают вышитое полотенце, которое висело над иконой Святой Богородицы.

Что нельзя делать на Покрову

свести к минимуму все домашние дела

не ссориться

не злиться

не злословить

не желать никому зла

не злоупотреблять алкоголем.

Приметы на Покров Пресвятой Богородицы

С этого дня начинаются первые холода. По его приметам судили, какой будет осень, зима и Рождество:

северный ветер дует – до холодной зимы, южный – до теплой;

если парень с девушкой познакомятся на Покров – будут супругами.

выпал снег на Покров - Рождество будет без снега;

теплая и солнечная погода – осень будет затяжной;

1 октября – День защитников и защитниц Украины

Ранее День защитников и защитниц Украины отмечали 14 октября. В 2023 году День защитников и защитниц Украины по указу президента Владимира Зеленского будет отмечаться по новому стилю – 1 октября.

История праздника

Для украинцев эта дата – возможность почтить воинов, защищающих независимость и суверенитет Родины. В этот день принято вспоминать не только героев нашего времени, но и ветеранов Второй мировой войны, наших предков казаков, борющихся за право на независимость.

Испокон веков Пресвятая Божья Матерь была защитницей воинов-защитников. Казаки даже называли Покров своей заступницей и всегда молились Деве Марии перед началом важных сражений. На Сечи была построена церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, где собирались казаки поблагодарить защитницу после удачного похода. Покров оберегает и настоящих защитников. Воины просят Пресвятую Богородицу подарить мир Украине и оградить ее границы от врагов. Поэтому дату празднования выбрали совсем не случайно.

Фото: коллаж Эспрессо

Кого поздравить с Днем защитников

В этот день поздравляют всех мужчин и женщин, имеющих отношение к защите Родины:

ветераны Второй мировой войны и УПА

работники оборонпрома

правоохранители

волонтеры

пограничники

военные медики

санитары, повара и все работающие на обеспечение потребностей фронта

ветераны АТО

все военнослужащие ВСУ

все военнослужащие ТРО.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан 1 октября почтить минутой молчания павших защитников и защитниц Украины.

"В это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату день своих защитников и защитниц. Всех, кто бьется ради государства. Всех, кто придает силы Украине. Всех, кто отдал свою жизнь ради Украины. И в это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, которые погибли, защищая наше государство и украинцев.Пусть это станет нашей новой традицией. 9:00.Воскресенье.1 октября. Центральная площадь и улицы украинских городов. Минута уважения. Минута молчания. И вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах", - говорится на странице президента.