"Покончить с 30 годами кумовства и коррупции": Бербок назвала главное условие вступления Украины в ЕС
Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Украину покончить с "30 годами кумовства и коррупции", чтобы присоединиться к Евросоюзу
Об этом сообщает Die Welt .
Соответствующее заявление Бербок сделала в Лондоне на полях конференции по восстановлению Украины.
По ее словам, Украина должна покончить с "30-ю годами кумовства и коррупции", чтобы присоединиться к ЕС.
В то же время Бербок отметила, что реформационные шаги в Украине проходят с "невероятной скоростью".
Министр иностранных дел ФРГ подчеркнула, что Украина уже достигла прогресса в реформах, в частности, в сферах свободных СМИ и верховенства права. Она также подчеркнула, что нет никаких сомнений, что Украина присоединится к ЕС.
- 21 июня Анналена Бербок в Лондоне объявила, что ФРГ предоставит Украине дополнительно 381 млн. евро на гуманитарную помощь.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.73
Покупка 36.73Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное