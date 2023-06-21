Об этом сообщает Die Welt .

Соответствующее заявление Бербок сделала в Лондоне на полях конференции по восстановлению Украины.

По ее словам, Украина должна покончить с "30-ю годами кумовства и коррупции", чтобы присоединиться к ЕС.

В то же время Бербок отметила, что реформационные шаги в Украине проходят с "невероятной скоростью".

Министр иностранных дел ФРГ подчеркнула, что Украина уже достигла прогресса в реформах, в частности, в сферах свободных СМИ и верховенства права. Она также подчеркнула, что нет никаких сомнений, что Украина присоединится к ЕС.