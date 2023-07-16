Фронтовые картины очень контрастны. Одни города опустошены, без признаков жизни. Среди разрушенных многоэтажек передвигаются военные и изредка местные, лишенные каких-либо ощущений, в силу бесконечных обстрелов. Другие — ухоженные, живые, отблескивают в лучах заката. По улицам гуляют молодые семьи с детьми, ездят на машинах, столики баров заполнены посетителями. Самое печальное, что часто эти города похожи друг в друга, те же хрущевки, те же площади, рынки, магазины... И в этих контрастах ты понимаешь масштаб подвига ВСУ, остановивших нашествие орды, спасших жизнь многих украинских городов.

А вместе с этим ты понимаешь, что для нас война не закончится никогда. Для нас - это для целого поколения. Для тех, кто сегодня в ВСУ, проходит ад свирепых боев. Для волонтеров, тех, кто уже сбился с ног, потеряв кучу своих ресурсов и сил. Для тех, кто потерял все и сегодня живет в ожидании завершения боевых действий, перебиваясь гуманитарной помощью. Для тех, кто уже полтора года не видел своих мужчин, служащих в ВСУ.

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Победа не станет концом войны для нас. Мы будем с ужасом думать о восстановлении, открывая многочисленные преступления орков на освобожденных территориях. Мы будем обходить лесопосадки и поля, где еще десятки лет будет висеть табличка "Мины". Пространство вокруг нас будет наполняться именами погибших героев и невинных жертв. С нами повсеместно будут ветераны войны, в орденах, на протезах и инвалидных колясках. Каждый месяц мы будем вспоминать дни рождения тех, кто отдал свою жизнь за нас. А за соседним столиком в кафе всегда будет кто-нибудь рассказывать, как он из миномета гасил орков. И мы всегда будем молчать на третьем тосте.

Мы стали поколением войны. Хотим мы этого или нет. Никакой привкус победы не сможет забыть, стереть, выбросить пережитое. Война останется с нами уже до конца нашей жизни.

И, пожалуй, самое важное, что мы должны сделать, — не оставить войну своим детям и внукам.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист