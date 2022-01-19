Поклонская не будет послом РФ в Кабо-Верде из-за "личных обстоятельств"

Об этом сообщает ТАСС.



"Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезна нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна стране", - заявила Поклонская.



Она отметила, что не собирается ехать в африканскую страну Кабо-Верде послом России.



"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства", - сказала она.



Эту информацию подтвердили в МИДе России, не указывая подробностей.



Республика Кабо-Верде – государство на 18 островах в океане в 620 км от западного побережья Африки.

В октябре 2021 года стало известно , что президент России Владимир Путин назначил экспрокурорку оккупированного Крыма Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.



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