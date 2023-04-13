Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

"Фанатом "русского мира" на этот раз оказался гражданин Молдовы, пересекавший границу в Одесской области", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что иностранец вел себя подозрительно.

В автомобиле пограничники обнаружили запрещенные и опасные предметы. Также в телефоне гражданин Молдовы хранил контент в поддержку России.

"Таким гостям в Украине не рады", - отмечают в ГПСУ.

В настоящее время злоумышленника вернули домой и запретили на въезд в Украину на 3 года.