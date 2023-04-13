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Поклоннику "русского мира" из Молдовы запретили въезд в Украину на 3 года

13 апреля, 2023 четверг
13:54
война с Россией

Пограничники обнаружили гражданина Молдовы, имевшего в телефоне видео в поддержку России. Злоумышленнику запретили въезд в Украину на три года

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .

"Фанатом "русского мира" на этот раз оказался гражданин Молдовы, пересекавший границу в Одесской области", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что иностранец вел себя подозрительно.

В автомобиле пограничники обнаружили запрещенные и опасные предметы. Также в телефоне гражданин Молдовы хранил контент в поддержку России.

"Таким гостям в Украине не рады", - отмечают в ГПСУ.

В настоящее время злоумышленника вернули домой и запретили на въезд в Украину на 3 года.

  • Ранее пограничники на въезде в столицу у священника УПЦ Московского патриархата обнаружили переписку, где тот жаловался, что сын чувствует себя украинцем, а Россия для него "ничто".
  • Также пограничники поймали агента врага, который направлялся из Житомира в сторону Беларуси.
  • Представители Госпогранслужбы обнаружили на территории Киевской области мужчину. У него в телефоне были фотографии в форме полиции ДНР.
  • Пограничники пункта "Табаки" в Одесской области задержали мужчину, который пытался вывезти мощи 80 святых, икону и храмовый аналой.
Криминал
Россия
Молдова
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