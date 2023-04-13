Поклоннику "русского мира" из Молдовы запретили въезд в Украину на 3 года
Пограничники обнаружили гражданина Молдовы, имевшего в телефоне видео в поддержку России. Злоумышленнику запретили въезд в Украину на три года
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины .
"Фанатом "русского мира" на этот раз оказался гражданин Молдовы, пересекавший границу в Одесской области", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что иностранец вел себя подозрительно.
В автомобиле пограничники обнаружили запрещенные и опасные предметы. Также в телефоне гражданин Молдовы хранил контент в поддержку России.
"Таким гостям в Украине не рады", - отмечают в ГПСУ.
В настоящее время злоумышленника вернули домой и запретили на въезд в Украину на 3 года.
- Ранее пограничники на въезде в столицу у священника УПЦ Московского патриархата обнаружили переписку, где тот жаловался, что сын чувствует себя украинцем, а Россия для него "ничто".
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