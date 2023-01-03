Большинству известны пять психологических стадий восприятия:

• возражения,

• гнев,

• торг,

• депрессия и

• принятие.

Заметил, что в последние месяцы поклонники МП стали активно приходить в комментарии на мою страницу, чего давно уже не было. Ибо они считали комментировать меня чем-то ниже своего достоинства.

Ведь для них мы просто не существовали. Как марсиане. Кто-то их придумал, они живут в чужих фантазиях, но на самом деле их нет.

Рано или поздно поклонники МП поймут, что реальный не их мир вымышленных пророчеств, магического "богословия" и веры в святость и безошибочность администрации. А реален мир, в котором живут остальные украинские люди

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Теперь же реальность врывается в их замкнутое самодостаточное бытие и это вызывает у них гнев:

"Как смеешь ты, наглой, нечистым рылом"

Здесь чистое мутит питье

Мое

С песком и с илом?

За дерзость такую

Я голову с тебя сорву".

Поэтому по законам логики следующий этап — торг.

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Рано или поздно поклонники МП поймут, что реальный не их мир вымышленных пророчеств, магического "богословия" и веры в святость и безошибочность администрации. А реален мир, в котором живут остальные украинские люди.

И начнется торг. Диалог, переговоры.

Желаю отцам, братьям и сестрам как можно быстрее пройти все стадии и наконец вернуться из плена "русского мира" в настоящую церковную жизнь, приняв реальность того, что в Украине есть и будет своя Поместная Церковь, для бытия которой не нужно разрешение или согласие Гундяева и его патриархии.

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Об авторе. Евстратий Заря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ВЦУ

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