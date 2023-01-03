Поклонники МП живут в мире вымышленных пророчеств и магического "богословия"
Со временем они наконец-то вернутся из плена "русского мира" к настоящей церковной жизни
Большинству известны пять психологических стадий восприятия:
• возражения,
• гнев,
• торг,
• депрессия и
• принятие.
Заметил, что в последние месяцы поклонники МП стали активно приходить в комментарии на мою страницу, чего давно уже не было. Ибо они считали комментировать меня чем-то ниже своего достоинства.
Ведь для них мы просто не существовали. Как марсиане. Кто-то их придумал, они живут в чужих фантазиях, но на самом деле их нет.
Рано или поздно поклонники МП поймут, что реальный не их мир вымышленных пророчеств, магического "богословия" и веры в святость и безошибочность администрации. А реален мир, в котором живут остальные украинские люди
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Теперь же реальность врывается в их замкнутое самодостаточное бытие и это вызывает у них гнев:
"Как смеешь ты, наглой, нечистым рылом"
Здесь чистое мутит питье
Мое
С песком и с илом?
За дерзость такую
Я голову с тебя сорву".
Поэтому по законам логики следующий этап — торг.
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Рано или поздно поклонники МП поймут, что реальный не их мир вымышленных пророчеств, магического "богословия" и веры в святость и безошибочность администрации. А реален мир, в котором живут остальные украинские люди.
И начнется торг. Диалог, переговоры.
Желаю отцам, братьям и сестрам как можно быстрее пройти все стадии и наконец вернуться из плена "русского мира" в настоящую церковную жизнь, приняв реальность того, что в Украине есть и будет своя Поместная Церковь, для бытия которой не нужно разрешение или согласие Гундяева и его патриархии.
Об авторе. Евстратий Заря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ВЦУ
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