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Главная Мир Покинуть должность в Роснефти или попасть под санкции. В ЕС поставили ультиматум экс-канцлеру ФРГ Шрёдеру

Покинуть должность в Роснефти или попасть под санкции. В ЕС поставили ультиматум экс-канцлеру ФРГ Шрёдеру

18 мая, 2022 среда
20:03
Мир

Члены Европарламента хотят призвать 27 стран-членов включить бывшего канцлера Герхарда Шредера в санкционный список ЕС, в который уже входят многочисленные российские олигархи – решения могут быть приняты еще на этой неделе

Об этом сообщает WELT со ссылкой на проект резолюции Европарламента.

После отставки ряда западных политиков с должностей в российских корпорациях они "настоятельно требуют, чтобы другие, как Карин Кнайсль и Герхард Шредер, сделали то же самое".

Кнайсль - австрийский беспартийный политик и с прошлого года входит в наблюдательный совет российской государственной нефтяной компании "Роснефть". Шредер там председатель наблюдательного совета.

Проект является "реальным сигналом из Европы. Бывшие канцлеры должны продолжать думать о благополучии своего государства и после ухода с поста", - сказал депутат ЕНП Стефан Бергер.

В случае, если Шредер и Кнайсль останутся на своих должностях, евродепутаты призывают Совет ЕС "расширить список попавших под санкции ЕС людей, включив в него членов правления крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские деньги".

И Шредер, и Кнайсль пока не объявили о намерении отказываться от должностей и связанных с ними вознаграждений.

После долгих дебатов депутаты от всех партий согласовали проект. Дискуссионным был вопрос о том, каких людей следует попросить уволиться с должности, а в случае необходимости подвергнуть санкции.

Решение об этом может быть принято уже в четверг, 19 мая. Благодаря единству четырех крупных фракций подавляющее большинство для любых мер против Шредера и других считается гарантированным. Затем проект должны утвердить представители 27 стран-членов ЕС. Сделать это можно на встрече в пятницу.

  • Отметим, что сегодня у Герхарда Шредера не самый лучший день. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фазер высказалась за исключение бывшего канцлера из рядов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Причины те же – в связи с российским режимом.

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санкции
Европарламент
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