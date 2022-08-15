Об этом сообщает ITV.

Документальный фильм польского журналиста Михала Пшедлацкого "Покидая Ирпень" размещен на сайте Megogo.

"Начало российского вторжения в Украину. Местные жители пытаются эвакуироваться под обстрелами, рискуя в любой момент быть искалеченными или убитыми. В своем репортаже журналист рассказывает о жизни мирного населения в городе с совершенно уничтоженной инфраструктурой. В том числе он демонстрирует кадры местного разрушенного моста, который успел спасти немало жизней во время бомбежек. Журналист рассказал об украинской армии и терробороне, а также о волонтерах, которые рисковали жизнью ради незнакомых людей" - говорится в аннотации к фильму.

Журналист Михал Пшедлацкий работал в Бирме, Пакистане, Сомали и на Шри-Ланке, поэтому имел представление о человеческой жестокости, голоде и других ужасах, с которыми периодически сталкиваются люди, однако он был шокирован ситуацией, в которой оказался украинский народ за столь короткий период.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb