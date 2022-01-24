Похожие на звездолет из фильма "Звездный путь": Hubble сделал фото трех галактик в созвездии Феникс
Телескоп Hubble сделал снимок группы из трех галактик, которая получила коллективное название NGC 7764A и находится в созвездии Феникс
Об этом говорится на сайте обсерватории.
Известно, что сама NGC 7764A расположена в 425 миллионах световых лет от Земли. Отдельно эти три галактики называются NGC 7764A1, NGC 7764A2 и NGC 7764A3 соответственно.
Отмечается, что две галактики в верхнем правом углу изображения взаимодействуют друг с другом. На самом деле, эти взаимодействия между галактиками происходят в течение очень длинных периодов времени, и галактики редко сталкиваются друг с другом.
По стечению обстоятельств коллективное взаимодействие между этими галактиками привело к тому, что обе галактики в верхнем правом углу образовали форму, с точки зрения нашей Солнечной системы напоминающую звездолет USS Enterprise из фильма "Звездный путь".
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