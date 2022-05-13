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"Похожие на гостевые дома террористов": Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за убежища для курдов

13 мая, 2022 пятница
14:58
Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал планы Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberler .

"У нас нет положительного мнения. Скандинавские страны похожи на гостевые дома террористических организаций. Те, кто поддерживает терроризм, находятся в парламентах этих стран", - отметил он.

Он уточнил, что там ведут деятельность участники "Рабочей партии Курдистана", которую Анкара считает террористами.

Турция является членом НАТО, поэтому ее одобрение необходимо для вступления Швеции и Финляндии.

  • Напомним, 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели .
  • 15 апреля министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила , что весьма вероятно, что Финляндия вступит в НАТО.
  • 20 апреля парламент Финляндии открыл дебаты о вступлении в НАТО.
  • В апреле шведские СМИ сообщили , что Стокгольм в июне подаст заявку на вступление в НАТО.
  • 28 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО пройдет быстро.
  • 12 мая Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО
  • СМИ сообщили, что страны могут подать заявки 15 мая

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Турция
война с Россией
НАТО
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