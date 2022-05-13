"Похожие на гостевые дома террористов": Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за убежища для курдов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал планы Швеции и Финляндии на вступление в НАТО
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberler .
"У нас нет положительного мнения. Скандинавские страны похожи на гостевые дома террористических организаций. Те, кто поддерживает терроризм, находятся в парламентах этих стран", - отметил он.
Он уточнил, что там ведут деятельность участники "Рабочей партии Курдистана", которую Анкара считает террористами.
Турция является членом НАТО, поэтому ее одобрение необходимо для вступления Швеции и Финляндии.
- Напомним, 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели .
- 15 апреля министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила , что весьма вероятно, что Финляндия вступит в НАТО.
- 20 апреля парламент Финляндии открыл дебаты о вступлении в НАТО.
- В апреле шведские СМИ сообщили , что Стокгольм в июне подаст заявку на вступление в НАТО.
- 28 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО пройдет быстро.
- 12 мая Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО
- СМИ сообщили, что страны могут подать заявки 15 мая
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.62Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное