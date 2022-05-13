Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberler .

"У нас нет положительного мнения. Скандинавские страны похожи на гостевые дома террористических организаций. Те, кто поддерживает терроризм, находятся в парламентах этих стран", - отметил он.

Он уточнил, что там ведут деятельность участники "Рабочей партии Курдистана", которую Анкара считает террористами.

Турция является членом НАТО, поэтому ее одобрение необходимо для вступления Швеции и Финляндии.

Напомним, 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели .

15 апреля министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила , что весьма вероятно, что Финляндия вступит в НАТО.

20 апреля парламент Финляндии открыл дебаты о вступлении в НАТО.

В апреле шведские СМИ сообщили , что Стокгольм в июне подаст заявку на вступление в НАТО.

28 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО пройдет быстро.

12 мая Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО

СМИ сообщили, что страны могут подать заявки 15 мая