Похоже, Зеленский не возражает против формулы Штайнмайера. Это шокирует, - Бессмертный

На это обратил внимание политик, дипломат, член стратегического совета Движения сопротивления капитуляции Роман Бессмертный в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .



"Меня шокирует то, что украинская сторона, услышав вот эти позиции в Берлине, не реагирует на эти вещи и не говорит о непринтности, незаконности, неконституционности действий, Москва продавливает через свои энергетические механизмы и в Париже, и в Берлине", - сказал он.



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"Озвученные вещи очень опасны, так как, если на эти рельсы станет Вашингтон, вы представляете, во что перерастет ситуация на фронте ?! И ситуация противостояния между украинским обществом и украинскими властями?", - подчеркнул Бессмертный.







Ведь формула Штайнмайера является "не легитимной", потому что "не воспринимается украинским обществом", добавил Роман Безсмертный.



Кроме того, отметил политик, Москва всегда настаивает именно на своем собственном прочтении как формулы Штайнмайера, так и кластерного подхода, несмотря на то, как эти предложения принимает Запад и Украины.

